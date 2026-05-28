Fisiculturistas influencers: os jovens que vendem dicas para 'evoluir o shape'

O mundo do fisiculturismo é um dos mais lucrativos no Brasil e atrai jovens de idade similar à deles. Esses jovens se identificam com os fisiculturistas e os veem como um ideal 'possível'. Eles prometem mostrar sua 'vida de atleta' e 'caixinhas de perguntas para te ajudar' por um preço, o que é uma prática comum entre esses influenciadores.

Os fisiculturistas influencers são jovens que vendem dicas para 'evoluir o shape' e são patrocinados por marcas de suplementos. Eles são seguidos por milhares e monetizam ao dar dicas sobre treinos e dietas, mesmo sem ter formação na área.

O mercado do shape é um dos mais lucrativos no Brasil e atrai jovens de idade similar à deles. Esses jovens se identificam com os fisiculturistas e os veem como um ideal 'possível'. Eles prometem mostrar sua 'vida de atleta' e 'caixinhas de perguntas para te ajudar' por um preço, o que é uma prática comum entre esses influenciadores.

Além disso, muitos deles também vendem acesso a conteúdo exclusivo por um preço, o que é uma forma de monetização. A psicanalista Cínthia Demaria afirma que essa relação é simples: quem segue os atletas é quem se identifica com eles e os vê como um ideal 'possível'. Ela também reforça que a relação vai além da inspiração: muitas vezes, os próprios jovens que consomem os conteúdos acabam entrando na mesma lógica de produzir conteúdo, fomentando esse mercado.

A psicóloga também afirma que a absorção de uma prática de um terceiro, para que possa virar o seu próprio conteúdo, é uma coisa tentadora no mundo contemporâneo. Além disso, a falta de responsabilidade ao postar conteúdo é um problema que precisa ser abordado. O mundo do bodybuilding sempre teve bastante adesão, mas com a internet, ganhou outra proporção: virou entretenimento e conteúdo diário.

Nesse ramo, Gabriel Ganley se tornou um dos nomes mais conhecidos, desde quando era um 'atleta natural', isto é, quando não usava anabolizantes. Ele ganhou fama com seus conteúdos na internet e ao interagir com outros nomes do fisiculturismo, como o ex-cantor Leo Stronda - que já até aplicou hormônios em Ganley durante o programa 'Fala Monstro', em um episódio com mais de 900 mil visualizações.

Assim, Ganley acumulou uma ampla base de seguidores, passou a monetizar o próprio conteúdo e fazer publicidade. Na bio do Instagram, ele recomendava 'tudo que você precisa para evoluir': uma lista de links que incluía cupons de desconto para suplementos e conteúdo exclusivo no 'close friends' (melhores amigos), em que prometia dar 'dicas de treino', ensinar 'tudo sobre dietas' e mostrar 'a rotina de um atleta' por R$ 37,90 semestrais.

Gabriel Ganley 'vendia' acesso ao close friends com dicas - Foto: Reprodução O 'close friends' virou prática comum entre esses influenciadores. Conhecido como 'rival' de Ganley nas competições, Dudu Fit (que tem cerca de 390 mil seguidores) também vende acesso a esse tipo de conteúdo por R$ 75 trimestrais. Ali, o garoto de 20 anos promete mostrar sua 'vida de atleta' e 'caixinhas de perguntas para te ajudar'.

Outro exemplo é Matheus Lacerda (conhecido como Mahhtla), de 19 anos, que tem por volta de 184 mil seguidores - segundo o próprio, ele tinha mais de 300 mil no perfil anterior, que teria sido derrubado. Ele também vende o acesso ao close friends, por R$ 37,90 trimestrais. Já no perfil, ele dá dicas do que tomar 'para quem ama o suco' (gíria para anabolizantes) e compartilha os resultados do uso de testosterona.

Identificação entre jovens Esses influenciadores atraem, especialmente, os jovens de idade similar à deles. Para a psicanalista Cínthia Demaria, essa relação é simples: quem segue os atletas é quem se identifica com eles e os vê como um ideal 'possível'.

'Tem uma questão do masculino, desses corpos de super-heróis. Especialmente pro adolescente, ainda tem uma dificuldade de se localizar nesse lugar: que homem eu sou? E aí, tem essa pessoa que vem dizer o que é ser isso'. Claro, há vários médicos e profissionais de educação física falando sobre treinos nas redes sociais.

Mas para um jovem, segui-los nunca será tão interessante quanto acompanhar um garoto da sua idade - que fala, na sua linguagem, sobre como 'evoluir', 'sair da mediocridade' e por aí vai.

'Nessa relação horizontal, de se identificar no influenciador, um semelhante, tem essa ilusão de que está muito próximo... é diferente da figura de um médico, por exemplo, que é uma figura mais distante. É muito tentador justamente por essa questão de, além dessa identificação, a promessa de resultados rápidos e também atingir um determinado ideal', diz Cinthia.

Gabriel Ganley - Foto: Reprodução A psicóloga reforça que a relação vai além da inspiração: muitas vezes, os próprios jovens que consomem os conteúdos acabam entrando na mesma lógica de produzir conteúdo, fomentando esse mercado. E aí, poucos se preocupam em postar com responsabilidade.

'Existe também essa ideia, muitas vezes compartilhada, de que a produção de conteúdo também é interessante para se tornar relevante ali na própria rede. A absorção de uma prática de um terceiro, para que possa virar o seu próprio conteúdo, isso também é uma coisa tentadora no mundo contemporâneo. Não só fazer para conquistar alguém, por exemplo, mas também para ser visto', afirma Cinthia.

O mundo do fisiculturismo é um dos mais lucrativos no Brasil e atrai jovens de idade similar à deles. Esses jovens se identificam com os fisiculturistas e os veem como um ideal 'possível'. Eles prometem mostrar sua 'vida de atleta' e 'caixinhas de perguntas para te ajudar' por um preço, o que é uma prática comum entre esses influenciadores.

Além disso, muitos deles também vendem acesso a conteúdo exclusivo por um preço, o que é uma forma de monetização





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