Fiscalização encontra 27 fetos armazenados em tambores no Instituto Fernandes Figueira

Relatório do Cremerj revela que 27 fetos, alguns há 16 anos, estavam em tambores no IFF, unidade da Fiocruz no Rio. O instituto alega burocracia para sepultamento.

Uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro ( Cremerj ) no Instituto Fernandes Figueira (IFF), unidade de referência da Fiocruz voltada à saúde da mulher e da criança no Rio de Janeiro, resultou na descoberta estarrecedora de 27 fetos armazenados dentro de tambores azuis.

O relatório detalhado, elaborado em abril, aponta que um dos corpos permanecia nessas condições há cerca de 16 anos, um cenário que gerou imediata preocupação entre autoridades sanitárias e órgãos de controle. O IFF, reconhecido historicamente como um centro de excelência para gestações de alto risco e autorizado pela legislação brasileira a realizar procedimentos específicos de interrupção da gravidez, justificou a permanência dos restos mortais alegando entraves burocráticos e dificuldades na definição de responsabilidades para o sepultamento de fetos não reclamados pelas famílias. Segundo o documento produzido pelo Cremerj e agora sob análise do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, os fetos possuíam identificação por meio de selos, com datas que variam entre 2010 e o presente ano. O peso dos corpos encontrados oscilava entre 508 gramas e 3,47 quilos, o que, pelas normas do Ministério da Saúde, obriga a emissão de declaração de óbito e o devido registro em cartório. O instituto argumentou que as dificuldades decorrem da ausência de um fluxo institucional formalizado para casos em que os responsáveis não providenciam o enterro, bem como de limitações na oferta de sepultamento gratuito. Contudo, a situação revela um vácuo administrativo onde a unidade de saúde acaba retendo os corpos por falta de uma coordenação eficiente com os órgãos municipais responsáveis pelos cemitérios públicos, perpetuando uma situação de desrespeito à dignidade humana que perdurou por mais de uma década. Diante da repercussão do caso, o Instituto Fernandes Figueira declarou que iniciou tratativas com a Secretaria Municipal de Conservação do Rio de Janeiro desde março deste ano para viabilizar o registro civil extemporâneo e o posterior sepultamento ou cremação dos 27 natimortos. A unidade sustenta que o relatório da fiscalização não apontou irregularidades diretas quanto ao acondicionamento, embora especialistas e integrantes do conselho médico classifiquem o cenário como uma falha ética e administrativa grave. Renata Christine Simas de Lima, chefe da coordenação do Departamento de Fiscalização do Cremerj, reiterou que manter corpos aglomerados em tonéis é uma prática profundamente indigna e que o conselho continua monitorando as medidas de correção. O Ministério da Saúde, por sua vez, limitou-se a informar que acompanha o caso e que o IFF está adotando os procedimentos necessários, sem, contudo, apresentar detalhes sobre prazos ou planos de ação mais concretos para evitar a recorrência de episódios dessa natureza no sistema público de saúde





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