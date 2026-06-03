Fiscalização do trabalho escravo no Brasil: o constrangimento internacional e os desafios do governo Lula

Governo Lula enfrenta críticas por facilitar regras contra trabalho escravo e ter déficit histórico de auditores, enquanto tarifas dos EUA expõem falhas. Partido dos Trabalhadores acumula contradições entre discurso e prática.

O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em menos de seis meses, reacendeu debates sobre a eficácia das política s trabalhistas no Brasil.

Seu partido, o PT, esteve no comando da República por quase duas décadas, mas a exploração de trabalhadores persiste como uma chaga nacional. Em setembro de 2024, o governo criou uma nova regra que alterou a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, facilitando a vida de empresários flagrados nessa prática, sob protestos de entidades de direitos humanos.

Essa medida, somada à fiscalização historicamente ineficaz, levou o Brasil a ser incluído na lista de países tarifados pelo governo de Donald Trump, que impôs sanções por falhas no combate ao trabalho forçado. Apesar de a ação americana ser vista como uma estratégia para obter vantagens comerciais, ela expõe o constrangimento de um governo que se proclama defensor dos trabalhadores precisar ser pressionado externamente para cumprir seu dever de casa.

O déficit de auditores-fiscais do Trabalho é um dos principais gargalos. Dados do deputado Leo Prates, relator dos debates sobre o fim da jornada 6x1, revelam que, desde os anos 1990, o número de cargos de auditor permanece praticamente congelado, enquanto a população economicamente ativa quase dobrou, passando de 55 milhões para 108 milhões de pessoas. Dos 3.644 cargos previstos, apenas 2.680 estão ocupados, e quase 300 servidores estão aptos à aposentadoria.

Em 2024, menos de 3% dos mais de 5,9 milhões de estabelecimentos sujeitos à fiscalização foram inspecionados. O ofício enviado ao governo alerta que, sem ampliação da fiscalização, a futura redução da jornada de trabalho pode existir apenas no papel, sem impacto real para os 20 milhões de trabalhadores assalariados informais, grupo mais vulnerável a jornadas exaustivas e precarização. Enquanto a fiscalização definha, os cargos comissionados na gestão petista explodiram.

No governo anterior, eram 1.183; agora, são mais de 4.400, muitos destinados a abrigar aliados políticos. Essa disparidade evidencia prioridades desalinhadas com o discurso de defesa dos trabalhadores. A situação coloca o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional, ao mesmo tempo que expõe a fragilidade das políticas internas.

A reforma trabalhista, a ampliação do quadro de auditores e a transparência na lista suja são medidas urgentes para resgatar a credibilidade do país e assegurar direitos básicos, mas o governo ainda parece hesitar em enfrentar o problema de frente





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