Fiscalização conjunta verifica qualidade e precisão das bombas de combustível em postos de Rio das Ostras

Força‑tarefa composta por Procon, ANP, Inmetro e Secretaria de Defesa do Consumidor inspeciona postos de combustíveis na cidade, analisando amostras, calibrando bombas e atendendo denúncias para garantir transparência e proteger o consumidor.

Equipes conjuntas de fiscalização percorreram a rede de postos de combustíveis de Rio das Ostras com a missão de confirmar que cada litro cobrado chega ao tanque do consumidor em condições adequadas.

A força‑tarefa foi composta por representantes do Procon municipal, da Agência Nacional do Petróleo, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. As inspeções foram desencadeadas após denúncias da população sobre possíveis fraudes e irregularidades nas medições dos vapores e do volume entregue.

Em cada estabelecimento, técnicos coletaram amostras de gasolina, etanol e diesel para análise laboratorial, verificaram a calibração das bombas de abastecimento e confrontaram o volume registrado nos dispensadores com a quantidade realmente fornecida ao cliente. Além da verificação da qualidade dos combustíveis, os fiscais examinaram o cumprimento das normas de defesa do consumidor, atentando para práticas que pudessem gerar prejuízos financeiros aos motoristas, como a aferição incorreta dos medidores ou a adulteração dos produtos.

Michele Mansur, coordenadora‑geral do Procon de Rio das Ostras, ressaltou que a operação tem caráter preventivo e corretivo, buscando garantir transparência nas relações de consumo e evitar que cidadãos paguem por um volume inferior ao anunciado. A atuação integrada entre os órgãos de controle reforça a importância de um monitoramento constante em um setor que impacta diretamente o orçamento familiar, sobretudo em cidades que dependem do transporte rodoviário para atividades comerciais e cotidianas.

A iniciativa não se encerra com a visita aos postos. O Procon mantém um canal aberto para o recebimento de novas denúncias, que podem ser registradas presencialmente no Centro de Cidadania ou por meio dos canais digitais do órgão. A expectativa dos fiscalizadores é que ações como esta aumentem a confiança do consumidor, desestimulem práticas ilícitas e consolidem a fiscalização como ferramenta efetiva de proteção ao bolso da população.

Operações regulares e o monitoramento contínuo são essenciais para assegurar que o serviço de abastecimento, um dos mais utilizados no dia a dia dos brasileiros, continue seguro, transparente e alinhado às normas técnicas vigentes





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