Firjan entrega Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro

A Firjan reconheceu personagens de atuação destacada em prol da indústria nacional, entregando a Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro durante as comemorações pelo Dia da Indústria 2026.

Duque de Caxias - Como ocorre tradicionalmente desde 1965, a Firjan reconheceu, nesta segunda-feira (25/5), personagens de atuação destacada em prol da indústria nacional. A entrega da Medalha do Mérito Industria l do Rio de Janeiro fez parte das comemorações pelo Dia da Indústria 2026.

Os homenageados contam com extensa lista de serviços prestados à indústria brasileira, sendo lideranças em seus segmentos e em cargos estratégicos de entidades representativas. A entrega ficou a cargo do presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano; do 1º vice-presidente da Firjan, Carlos Erane de Aguiar; da 1ª vice-presidente da Firjan CIRJ, Isadora Remy; do secretário de estado de Fazenda, Guilherme Mercês; do secretário de estado do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas; do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RJ, Robson Carneiro; e do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto





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