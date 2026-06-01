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Firjan e Finep promovem acesso a financiamento para inovação no interior do Rio de Janeiro

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Firjan e Finep promovem acesso a financiamento para inovação no interior do Rio de Janeiro
FirjanFinepAgerio
📆6/1/2026 11:24 PM
📰jornalodia
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Encontro em Campos dos Goytacazes reuniu empresários e representantes da indústria para apresentar linhas de crédito e editais de ciência, tecnologia e inovação, reforçando o compromisso da Firjan com o desenvolvimento regional.

Empresários, empreendedores e representantes da indústria se conectaram durante encontro da Firjan Norte. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro ( Firjan ) está empenhada em contribuir para o desenvolvimento regional e o fortalecimento da economia do interior do estado.

Para tanto, se coloca como um elo entre o setor produtivo e as oportunidades de investimento disponíveis, buscando estimular conexões entre empresas, instituições de pesquisa e agentes de fomento, fortalecendo o ambiente de negócios e a geração de novas oportunidades econômicas. No dia 15 de maio, a federação reuniu 30 empresários, empreendedores e representantes da indústria na sede da Representação Regional de Campos dos Goytacazes, com proposta de aproximar o setor produtivo das oportunidades de financiamento à inovação.

A iniciativa aconteceu em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio). A pauta tratou de linhas de crédito, acesso a editais lançados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Finep; além de mecanismos de incentivo voltados a pequenas, médias e grandes empresas que foram apresentados durante a programação. As linhas de financiamento disponíveis são divulgadas desde fevereiro pelas equipes da Finep e AgeRio.

Segundo o gerente operacional da Firjan SENAI Campos, Leonardo Leal, os participantes do encontro também receberam informações sobre apoio financeiro destinados ao desenvolvimento tecnológico, à modernização de processos e à ampliação da competitividade empresarial: 'A ação ajuda a ampliar o acesso das empresas do interior a recursos subvencionados', avalia. Para Leal, esses recursos fortalecem a competitividade e estimulam o desenvolvimento regional: 'Em um cenário cada vez mais desafiador, investir em inovação e tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade para o crescimento sustentável dos setores estratégicos.

A Firjan contribui diretamente para o aumento da produtividade industrial, a geração de valor para a economia fluminense e a modernização do setor produtivo'. Coordenadora de Captação de Recursos da Firjan, Tami Vivas pontua que a ação na Firjan Norte Fluminense foi a última etapa do programa itinerante Finep pelo Brasil, lançada em fevereiro na Casa Firjan e que percorreu diversas regiões do estado com foco em ampliar o acesso das empresas aos recursos disponíveis para ciência, tecnologia e inovação.

'O trabalho de captação de recursos é fundamental neste contexto para que as empresas locais tenham acesso a financiamento e suporte técnico para implementar projetos inovadores', realça Tami. Durante o evento, a atuação da Rede de Institutos de Inovação do SENAI (que oferece infraestrutura e expertise para fomentar a inovação nas indústrias locais) foi detalhada para os participantes, juntamente com programas e serviços oferecidos pela Firjan SENAI SESI

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Firjan Finep Agerio Inovação Financiamento

 

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