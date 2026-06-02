Fiocruz visita Volta Redonda e reconhece a Linha de Atenção Oncológica como modelo nacional

Representantes da Fiocruz viajaram a Volta Redonda para validar a Linha de Atenção Oncológica, prêmio que rendeu ao município a segunda colocação na 5ª Mostra Estadual de Políticas de Saúde e gerou curadoria especializada, reuniões mensais e a produção de conteúdo para publicação em livro.

Volta Redonda recebeu, nesta segunda‑feira (1º), a visita de representantes da Fundação Oswaldo Cruz ( Fiocruz ) para conhecer de perto a Linha de Atenção Oncológica (LAO), programa criado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que tem se destacado como modelo de cuidado integral ao paciente com câncer .

A delegação, composta por analistas e gestoras da Curadoria em Saúde da plataforma IdeiaSUS, iniciou a agenda com uma reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, onde foram apresentados os resultados obtidos pela LAO‑VR e a importância do reconhecimento conquistado na 5ª Mostra Estadual de Políticas de Saúde, onde a iniciativa ficou em segundo lugar. Em seguida, o grupo visitou a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Belmonte e a Policlínica da Mulher, situada no bairro Aterrado, para observar as ações de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento longitudinal dos pacientes oncológicos.

As visitas demonstraram como a LAO integra a atenção primária, especializada e de alta complexidade, reduzindo o tempo entre a suspeita de doença e o encaminhamento ao tratamento, o que tem sido apontado como um diferencial competitivo do sistema de saúde municipal





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