Fiocruz obtém patente de composto promissor contra malária resistente a medicamentos

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu a patente de um método de tratamento para malária que utiliza o composto DAQ, eficaz contra cepas resistentes do parasita Plasmodium falciparum. O estudo, liderado pelo Instituto René Rachou, reavaliou a molécula com técnicas modernas e mostrou resultados promissores, incluindo baixo custo e eficácia contra o Plasmodium vivax.

A Fundação Oswaldo Cruz ( Fiocruz ) obteve a patente de um método inovador de tratamento contra a malária , utilizando um composto chamado DAQ , que se mostrou eficaz contra cepas resistentes do parasita Plasmodium falciparum.

A patente foi concedida pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) e envolve pesquisadores do Instituto René Rachou, unidade da Fiocruz em Minas Gerais. O DAQ, embora não seja uma molécula nova, já que sua atividade antimalárica foi descoberta na década de 1960, foi reavaliado pela equipe liderada pela pesquisadora Antoniana Krettli, que empregou técnicas modernas de química e biologia molecular.

O diferencial do composto está em sua capacidade de superar os mecanismos de resistência do parasita, graças a uma característica estrutural única: a presença de uma ligação tripla em sua cadeia química. O DAQ atua de forma semelhante à cloroquina, bloqueando um processo essencial para a sobrevivência do parasita. Durante a digestão da hemoglobina humana, o microrganismo produz substâncias tóxicas que ele normalmente neutraliza. O DAQ impede essa neutralização, levando à morte do parasita.

Os estudos demonstraram que o composto age rapidamente nas fases iniciais da infecção e é eficaz tanto contra cepas sensíveis quanto resistentes do Plasmodium falciparum. Além disso, foram observados resultados promissores contra o Plasmodium vivax, o parasita responsável pela maioria dos casos de malária no Brasil. Outro aspecto relevante é o baixo custo potencial do DAQ, o que o torna estratégico para países de baixa e média renda, onde a malária ainda é endêmica.

A pesquisa contou com a colaboração de instituições como a University of California San Francisco (UCSF), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Novos estudos estão em andamento em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Apesar dos resultados promissores, o desenvolvimento do DAQ como medicamento ainda requer etapas adicionais, como testes de toxicidade, definição de doses seguras e eficazes e a formulação farmacêutica adequada.

A patente, concedida em março deste ano, tem validade até 5 de setembro de 2041. Antoniana Krettli destaca que a estrutura da Fiocruz pode acelerar as futuras etapas de desenvolvimento do tratamento, graças à sua atuação na Amazônia, com experiência em diagnóstico, acompanhamento de pacientes e testes clínicos. Os pesquisadores alertam que, mesmo com tratamentos eficazes disponíveis atualmente, o parasita da malária continua evoluindo e desenvolvendo resistência.

Portanto, defendem que o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas deve ser priorizado para evitar uma possível escassez de medicamentos eficazes no futuro





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