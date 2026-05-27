Finnet passa por mudanças com a chegada de novo CEO

Finnet passa por mudanças com a chegada de novo CEO
📆5/27/2026 4:00 PM
A Finnet está passando por uma mudança significativa com a chegada de Leo Monte como novo CEO. A empresa conecta organizações, bancos, ERPs e instituições financeiras em uma única infraestrutura tecnológica.

A Finnet , empresa fundada por Marcos Bonfá e Yoshimiti Matsusaki em 2003, está passando por uma mudança significativa com a chegada de Leo Monte como novo CEO .

Monte assume a missão de acelerar o crescimento e consolidar a Finnet como uma das principais infraestruturas financeiras corporativas do Brasil. A troca acontece em um momento em que o mercado financeiro corporativo passa por mudanças que mexem com a rotina das tesourarias. A Finnet conecta organizações, bancos, ERPs e instituições financeiras em uma única infraestrutura tecnológica. A empresa nasceu para resolver a comunicação entre grandes companhias e bancos, agora está preparada para um novo ciclo de expansão.

Yoshimiti Matsusaki e Marcos Bonfá, que fundaram a empresa em 2003, deixam a operação do dia a dia para atuar no conselho de administração. Monte assume a missão de acelerar o crescimento e consolidar a Finnet como uma das principais infraestruturas financeiras corporativas do Brasil. A troca acontece em um momento em que o mercado financeiro corporativo passa por mudanças que mexem com a rotina das tesourarias.

A Finnet conecta organizações, bancos, ERPs e instituições financeiras em uma única infraestrutura tecnológica. A empresa nasceu para resolver a comunicação entre grandes companhias e bancos, agora está preparada para um novo ciclo de expansão. A Finnet foi fundada em 2003 por Marcos Bonfá e Yoshimiti Matsusaki, dois executivos com carreira construída no setor de tecnologia e telecomunicações. Os dois se conheceram no início dos anos 2000, durante uma passagem pela Nortel Networks, multinacional canadense de telecomunicações.

Na época, trabalhavam em projetos ligados à Swift, rede internacional usada por bancos para troca segura de mensagens financeiras. Foi nesse ambiente que surgiu a ideia da Finnet. A empresa nasceu como uma espécie de tradutor entre os sistemas das empresas e os sistemas dos bancos. Em vez de a tesouraria acessar banco por banco, a Finnet oferece conectividade baseada em VPNs seguras, redes privadas usadas para trafegar dados com mais controle e proteção.

A Finnet abriu as portas oferecendo conectividade baseada em VPNs seguras, redes privadas usadas para trafegar dados com mais controle e proteção. No começo, parte do mercado via a solução apenas como contingência, ou seja, uma alternativa para ser usada em caso de falha no modelo tradicional. Aos poucos, a percepção mudou. As empresas começaram a ver que a conexão direta com bancos reduzia trabalho manual, dava velocidade à operação e diminuía o risco de erro.

A trajetória da Finnet acompanhou as transformações tecnológicas do setor financeiro brasileiro. Primeiro, a companhia se especializou na integração entre bancos e clientes corporativos. Depois, passou a processar os dados que circulavam por sua rede. Em seguida, transformou essas informações em inteligência operacional.

Mais tarde, ampliou a atuação para crédito, automação financeira e soluções. Hoje, a Finnet se define como um ecossistema de soluções financeiras em nuvem para empresas. Sua principal função é fazer com que ERPs como SAP, Totvs e Oracle conversem com bancos, instituições financeiras e plataformas de pagamento

