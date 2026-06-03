Financiamento e proteção florestal são o centro do debate climático global

Em evento no Rio de Janeiro, governos, indígenas e especialistas destacam que o maior desafio hoje é mobilizar recursos suficientes para proteger as florestas, integrando a agenda climática ao desenvolvimento econômico e à segurança alimentar. Apesar de consenso internacional, a implementação depende de financiamento em escala e da valorização dos territórios indígenas.

Representantes do governo, lideranças indígenas e especialistas em finanças sustentáveis se reuniram para discutir os principais desafios da agenda climática, com foco na mobilização de recursos para a proteção das florestas.

A discussão ocorre em um contexto em que a preservação dos ecossistemas deixou de ser vista apenas como uma questão ambiental, ganhando dimensões econômicas, de segurança alimentar, saúde e energia. Renata Piazon, CEO do Instituto Iara, destacou que a agenda climática deve ser compreendida como uma agenda de desenvolvimento, e não separada dela.

Há um consenso internacional sobre a necessidade de interromper e reverter a perda de florestas até 2030, mas o grande obstáculo está em transformar compromissos em ações concretas. O "mapa do caminho" já foi definido, segundo os participantes, cabendo agora acelerar a implementação. Os instrumentos financeiros existem, mas operam de forma fragmentada e em escala insuficiente para atender às metas climáticas.

O financiamento foi apontado como o principal desafio do debate, pois a agenda florestal ainda luta para atrair recursos compatíveis com sua relevância econômica e climática. O tema é tratado de forma excessivamente técnica, o que dificulta sua conexão com investidores e financiadores em larga escala.

Dados mostram que as doações filantrópicas globais para a agenda climática alcançaram cerca de US$ 10 bilhões em 2023, dos quais apenas aproximadamente US$ 100 milhões foram destinados ao Brasil, um país que concentra uma parte significativa das florestas tropicais do mundo. Defendeu-se que os mecanismos de financiamento incorporem a proteção territorial e o fortalecimento das comunidades indígenas, especialmente após a COP30, que consolidou o reconhecimento desses territórios como instrumentos relevantes para a mitigação das mudanças climáticas.

A mensagem central é clara: se continuar sendo mais rentável desmatar do que proteger e restaurar as florestas, não haverá solução para o planeta. O debate fez parte da Rio Nature & Climate Week, em um painel que contou com a participação de Débora Castiglione, oficial nacional da Organização Internacional para as Migrações, e de Tainá de Paula, ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio.

O evento destacou a urgência de alinhar financiamento, políticas públicas e ação comunitária para garantir a preservação das florestas como pilar do desenvolvimento sustentável





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