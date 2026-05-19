Financeiro do Master: Assédio da Petrobrás e Financiamento de Jair Bolsonaro

Aqui está a cronologia dos investimentos do Master pelo governo do Rio, parceria histórica entre Flávio Bolsonaro, aliado do governo do Rio, e demonstra que os investimentos do governo no Master não tem nenhuma relação com o pedido de financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro. Isso leva a uma versão de Flavio contraria que a negociação entre ele e Daniel Vorcaro tratava-se apenas de dinheiro privado.

O valor solicitado pelo senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro , para a produção do filme sobre Jair Bolsonaro, R$ 134 milhões, corresponde a 11% do total investido no Master, através do Rioprevidência e da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), pelo então governo do PL do Rio de Janeiro, liderado por Cláudio Castro.

Flávio Bolsonaro contou que ele foi apresentado a Vorcaro em dezembro de 2024, quando começaram as negociações para o hipotético financiamento do filme biográfico de Bolsonaro. O Rioprevidência, responsável por administrar dinheiro para pagar pensões e aposentadorias dos servidores públicos estaduais, já havia investido R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Master, em nove aplicações realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024.

A Cedae, responsável pela gestão da água e esgoto no estado, investiu R$ 231,6 milhões em CDBs do banco de Vorcaro em dezembro de 2024. Também naquele mês, o governo do Rio do Norte investiu R$ 400 milhões no Master (a jornada dos R$ 970 milhões investidos pela Rioprevidência foi parcial), além de outros recursos públicos envolvidos nas transações com o Banco de Brasília.

A parceria histórica entre Flávio Bolsonaro e governo do Rio aliado, foi o maior investidor entre os entes públicos da federação. O ex-presidente do Rioprevidência Deivis Marcon Antunes afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que a proposta para o investimento de R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Banco Master foi feita pelo então diretor de investimentos da autarquia, Euchérico Lerner Rodrigues. Fontes do PL atribuíram a indicação a Deivís ao presidente do União Brasil, Antonio Rueda.





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