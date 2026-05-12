Finalização e faltas no duelo entre Internacional e Athletic Club MG

O jogo entre Internacional e Athletic Club MG terminou com o placar de 1 x 0 para o Internacional, marcado por Rafael Borré. O confronto contou com diversas oportunidades desperdiçadas por ambos os lados, como falta cometida em excesso e finalizações bloqueadas.

Oportunidade perdida Gustavo Milão (Athletic Club MG), de cabeça do meio da área. Assistência de Douglas Pelé com um cruzamento. Gol ! Internacional 1, Athletic Club MG 0.

Rafael Borré (Internacional) finalização com o pé direito de muito perto no lado direito do gol de bola parada. Falta cometida por Marcelo Henrique (Athletic Club MG). Kauan Rodrigues (Athletic Club MG) sofre uma falta na lateral direita. Falta cometida por Ian Luccas (Athletic Club MG).

Finalização bloqueada, Jhonatan Silva (Athletic Club MG) de cabeça do meio da área. Assistência de Gustavo Milão com um cruzamento. Finalização bloqueada, Kauan Rodrigues (Athletic Club MG) finalização com o pé direito de fora da área. Impedimento, Internacional.

Bruno Gomes tentou um passe em profundidade que encontrou Allex em posição irregular. Vitinho (Internacional) sofre uma falta no campo defensivo. Mão de Ian Luccas (Athletic Club MG). Oportunidade perdida Alexandro Bernabéi (Internacional), finalização com o pé esquerdo do meio da área.

Assistência de Rafael Borré. Marcelo Henrique (Athletic Club MG) sofre uma falta na lateral esquerda. Allex (Internacional) sofre uma falta no campo defensivo. Oportunidade perdida Bruno Henrique (Internacional), finalização com o pé direito de fora da área





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