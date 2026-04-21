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Final do BBB 26 define hoje o vencedor do prêmio milionário

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Final do BBB 26 define hoje o vencedor do prêmio milionário
BBB 26Reality ShowFinal
📆4/21/2026 3:57 AM
📰jornalextra
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Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss disputam o grande prêmio de 5 milhões de reais na final do Big Brother Brasil 26. Confira as parciais e outros destaques do dia.

A expectativa em torno da grande final do Big Brother Brasil 26 atinge seu ápice nesta terça-feira, dia 21, momento em que o Brasil finalmente conhecerá o nome do grande vencedor desta edição histórica.

A disputa pelo cobiçado prêmio de mais de 5 milhões de reais está concentrada entre três finalistas que trilharam trajetórias distintas ao longo dos últimos meses: Ana Paula Renault, a veterana que trouxe experiência e polêmica para a casa, Milena, a participante do grupo Pipoca que conquistou os telespectadores com sua autenticidade, e Juliano Floss, o dançarino que imprimiu ritmo e estratégias únicas ao jogo. O clima de ansiedade toma conta das redes sociais, onde fãs fervorosos travam batalhas diárias para garantir que seu favorito saia da casa mais vigiada do país com a conta bancária recheada. De acordo com a parcial da enquete oficial atualizada às 21h30 desta segunda-feira, dia 20, a disputa apresenta um cenário de preferência bem definido pelo público. Ana Paula Renault desponta como a grande favorita, acumulando 55,7% dos votos, o que reflete sua forte base de seguidores e o impacto de suas ações durante o confinamento. Em contrapartida, Milena mantém uma performance sólida na segunda colocação, com 34,54% da preferência, consolidando-se como a surpresa positiva desta edição. Juliano Floss, apesar de seu carisma e habilidade nas provas, aparece na terceira posição, com 9,76%, enfrentando um desafio considerável para reverter essa tendência nas últimas horas antes do encerramento oficial da votação. A Globo prepara uma final inesquecível para coroar este ciclo que movimentou milhões de brasileiros. Para além do reality show, o cenário informativo deste dia traz outros destaques importantes que movimentam a opinião pública nacional. A trágica morte de uma Guarda Municipal em São Paulo, vítima de um crime bárbaro registrado por câmeras de segurança, choca a sociedade e coloca em pauta a questão da segurança pública. Enquanto isso, no mundo esportivo, o Brasil celebra uma conquista épica com a vitória de Gabrielzinho no Prêmio Laureus, reafirmando o protagonismo do país no cenário paralímpico mundial. Entre memórias fotográficas dos carnavais cariocas dos anos 1980 e as tensões típicas de novelas e dramas humanos, o país mantém os olhos atentos tanto nos desfechos dos programas de entretenimento quanto nos acontecimentos reais que definem o cotidiano nacional. A noite promete ser intensa, misturando o brilho das estrelas do entretenimento com a seriedade das notícias que marcam o nosso tempo

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