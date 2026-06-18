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Final de 'Guerreiros do Sol' terá confronto entre Rosa e Arduíno e eleição de Jânia como prefeita

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Final de 'Guerreiros do Sol' terá confronto entre Rosa e Arduíno e eleição de Jânia como prefeita
Guerreiros Do SolNovelaRosa
📆6/18/2026 12:17 AM
📰jornalextra
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O capítulo final da novela 'Guerreiros do Sol' exibirá o aguardado duelo entre Rosa e Arduíno pela guarda de Maria, além da vitória eleitoral de Jânia em Santa Cruz. A trama se encerra com cenas impactantes gravadas em Canudos e o início de uma nova journey para Jânia e Otília.

O capítulo final da novela 'Guerreiros do Sol', previsto para ir ao ar na noite desta quarta-feira (17), promete um confronto intenso entre Rosa ( Isadora Cruz ) e Arduíno ( Irandhir Santos ).

As gravações realizadas em Canudos, na Bahia, mostram a heroína e o vilão travando uma batalha decisiva pela guarda da menina Maria. Paralelamente, em Santa Cruz, Jânia (Alinne Moraes) é eleita prefeita da cidade e decide iniciar uma nova fase de sua vida ao lado de Otília (Alice Carvalho). A reta final da trama tem agitado os fãs, que aguardam ansiosamente pelo desfecho dos principais conflitos.

A novela, que aborda temas como justiça, família e redenção, tem conquistado o público com sua trama envolvente e personagens marcantes. A expectativa é alta para o embate final, que deve definir os rumos dos personagens centrais.

Além disso, a eleição de Jânia adiciona um novo capítulo de superação e representatividade à história, reforçando os temas de empoderamento e mudança social que a produção defende. O último episódio promete emoção, reviravoltas e um fechamento que deve ficar na memória do público

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