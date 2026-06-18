Final de 'Guerreiros do Sol' terá confronto entre Rosa e Arduíno e eleição de Jânia como prefeita

O capítulo final da novela 'Guerreiros do Sol' exibirá o aguardado duelo entre Rosa e Arduíno pela guarda de Maria, além da vitória eleitoral de Jânia em Santa Cruz. A trama se encerra com cenas impactantes gravadas em Canudos e o início de uma nova journey para Jânia e Otília.

O capítulo final da novela 'Guerreiros do Sol', previsto para ir ao ar na noite desta quarta-feira (17), promete um confronto intenso entre Rosa ( Isadora Cruz ) e Arduíno ( Irandhir Santos ).

As gravações realizadas em Canudos, na Bahia, mostram a heroína e o vilão travando uma batalha decisiva pela guarda da menina Maria. Paralelamente, em Santa Cruz, Jânia (Alinne Moraes) é eleita prefeita da cidade e decide iniciar uma nova fase de sua vida ao lado de Otília (Alice Carvalho). A reta final da trama tem agitado os fãs, que aguardam ansiosamente pelo desfecho dos principais conflitos.

A novela, que aborda temas como justiça, família e redenção, tem conquistado o público com sua trama envolvente e personagens marcantes. A expectativa é alta para o embate final, que deve definir os rumos dos personagens centrais.

Além disso, a eleição de Jânia adiciona um novo capítulo de superação e representatividade à história, reforçando os temas de empoderamento e mudança social que a produção defende. O último episódio promete emoção, reviravoltas e um fechamento que deve ficar na memória do público





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerreiros Do Sol Novela Rosa Arduíno Jânia Final Canudos Eleição Prefeita Alinne Moraes Isadora Cruz Irandhir Santos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Em ‘Quem ama cuida’, Diná tem atitude suspeita ao visitar túmulo de ArthurAinda na trama, Rosa oferece abrigo para Elisa e sua família

Read more »

Onde fica o Senegal? 5 curiosidades sobre o país que está na Copa do Mundo 2026Lago Rosa é uma atração natural famosa, devido às microalgas que colorem suas águas

Read more »

Chuteira rosa no gramado e chinelo verde e amarelo no pé da torcidaEnquanto na Copa o rosa-choque domina os pés dos jogadores, no Brasil, as Havaianas recriaram a bandeira do país com 4.500 chinelos aos pés do Cristo Redentor

Read more »

Messi é o único jogador de linha da Argentina a não usar chuteira rosa; entendaO atacante Lionel Messi estreou na Copa do Mundo de 2026 na última terça-feira (16). Na ocasião, ele foi o destaque da vitória da Argentina.

Read more »