Fim do dinheiro nos ônibus do Rio: pagamento digital começa neste sábado

A partir de 30 de maio, pagamento em dinheiro nos ônibus municipais do Rio é substituído por Jaé, Riocard, PIX e cartões por aproximação. Testes com PIX já começaram e expansão para todo o sistema até junho.

A partir deste sábado, 30 de maio, o pagamento em dinheiro nos ônibus municipais do Rio de Janeiro será oficialmente extinto. A medida, anunciada pela prefeitura, representa um marco na modernização do sistema de transporte público da cidade.

A partir de agora, os passageiros só poderão embarcar utilizando os cartões Jaé, em suas versões física ou digital, ou o Riocard, restrito aos beneficiários cadastrados no Bilhete Único Intermunicipal. A mudança visa agilizar o embarque, reduzir custos operacionais e aumentar a segurança, eliminando o manuseio de cédulas e moedas dentro dos coletivos. A prefeitura estima que cerca de 2 milhões de passageiros serão impactados diretamente pela novidade, que exigirá adaptação tanto dos usuários habituais quanto dos visitantes ocasionais.

Paralelamente, a prefeitura iniciou na última terça-feira, 26 de maio, os testes com pagamento via PIX nos ônibus da linha 634, que liga o bairro Bananal à Saens Peña. A fase experimental deve ser expandida para toda a frota municipal até o fim de junho. Para utilizar o PIX, o passageiro deve selecionar a opção correspondente na tela do validador do Jaé, que exibirá um QR Code válido por 30 segundos.

Basta escanear o código com o aplicativo do banco para concluir o pagamento. Caso o tempo expire, é possível gerar um novo QR Code ou cancelar a operação. O valor da passagem é debitado instantaneamente da conta bancária do usuário. A modalidade promete praticidade, especialmente para aqueles que não possuem cartões de transporte ou preferem não carregar dinheiro físico.

Além do PIX, a partir de 15 de junho, os validadores do Jaé começarão a aceitar cartões de crédito e débito por aproximação, utilizando a tecnologia NFC. A implantação será gradual, com previsão de conclusão até o final de julho. Para pagar com NFC, o passageiro deve apenas aproximar o cartão do validador, sem necessidade de contato físico.

No entanto, é importante destacar que a integração do Bilhete Único Carioca (BUC) não será válida para pagamentos realizados por PIX ou NFC. Apenas usuários com CPF cadastrado no sistema Jaé, utilizando o cartão preto ou o aplicativo, terão direito ao benefício da integração tarifária. Quem optar por PIX ou NFC pagará o valor integral da tarifa em cada viagem.

A partir de sábado, o cartão verde do Jaé também perderá a funcionalidade de integração, passando a cobrar a tarifa cheia. A modernização não se limita aos ônibus. Os testes com PIX também devem ser estendidos ao BRT e ao VLT em breve. No VLT, onde não há catracas, a fiscalização do pagamento é feita por agentes que circulam pelos vagões.

Com a chegada dos novos meios de pagamento, a concessionária VLT Carioca está definindo novos procedimentos de controle para garantir segurança e eficiência. A expectativa é que, até o fim de junho, todos os modais de transporte municipal estejam integrados às novas formas de pagamento, consolidando o Rio de Janeiro como uma das primeiras capitais brasileiras a abolir completamente o dinheiro nos ônibus.

A medida acompanha uma tendência global de digitalização dos sistemas de transporte, visando maior comodidade e transparência para os passageiros





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