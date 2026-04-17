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Fim da vida na Terra pode ocorrer em 1 bilhão de anos, aponta estudo ligado à NASA

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Fim da vida na Terra pode ocorrer em 1 bilhão de anos, aponta estudo ligado à NASA
NASAHabitabilidade Da TerraOxigênio Atmosférico
📆4/17/2026 4:48 AM
📰RevistaEpoca
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Pesquisadores calculam que a desoxigenação da atmosfera terrestre pode reduzir drasticamente a habitabilidade do planeta muito antes do previsto, com consequências biológicas significativas.

Uma nova e preocupante perspectiva sobre o futuro da vida em nosso planeta emerge de um estudo inovador conduzido por pesquisadores associados à Agência Espacial dos Estados Unidos ( NASA ). Publicada na prestigiada revista Nature Geoscience, a pesquisa sugere que a janela de habitabilidade da Terra pode se fechar de forma acentuada e muito mais cedo do que se estimava anteriormente.

O ponto central desta descoberta reside na previsão de um colapso drástico nos níveis de oxigênio atmosférico, um processo impulsionado pela evolução natural do Sol. Segundo os modelos apresentados, o oxigênio essencial para a maioria das formas de vida complexas pode desaparecer em aproximadamente 1,08 bilhão de anos, sinalizando um futuro hostil para a biosfera terrestre. A análise, que utilizou cerca de 400 mil simulações em sistemas de modelagem biogeoquímica e climática, buscou determinar a longevidade das condições atmosféricas propícias à vida como a conhecemos. Os resultados indicam que o tempo médio de existência de uma atmosfera com níveis de oxigênio superiores a 1% do valor atual é de aproximadamente 1 bilhão de anos. Este fenômeno de desoxigenação é intrinsecamente ligado ao aumento gradual do fluxo solar, um processo inevitável à medida que o Sol envelhece e evolui em sua sequência principal. O autor principal do estudo, Kazumi Ozaki, explicou que, por muitos anos, a discussão sobre a vida útil da biosfera terrestre se baseou em um modelo de brilho solar constante. No entanto, as novas projeções demonstram que o aumento da emissão de calor pelo Sol transformará gradualmente a Terra em um ambiente inóspito. Esse aquecimento levará a alterações no ciclo de carbonatos e silicatos, resultando em uma atmosfera progressivamente mais pobre em dióxido de carbono e, consequentemente, em uma queda abrupta na disponibilidade de oxigênio. É importante ressaltar que este cenário de colapso atmosférico antecede o momento em que o Sol se tornará uma gigante vermelha e expandirá seu tamanho a ponto de engolir a Terra, um evento que ocorrerá em cerca de 5 bilhões de anos. Antes que a água dos oceanos evapore completamente ou que a superfície terrestre se torne insuportável devido ao calor extremo, a escassez de oxigênio representará um ponto de não retorno para a biosfera, eliminando as formas de vida que dependem da respiração aeróbica. A pesquisa destaca que a desoxigenação ocorrerá antes da fase conhecida como efeito estufa úmido, um estágio de aquecimento global extremo. Este estudo foca na extinção da biosfera em si, e não necessariamente no destino da civilização humana. Diversos fatores, como mudanças climáticas antropogênicas, eventos ambientais extremos e até mesmo fenômenos astronômicos imprevisíveis, podem alterar drasticamente o curso da humanidade muito antes do esgotamento do ciclo de habitabilidade do planeta. Contudo, em uma escala geológica e cósmica, a pesquisa reforça a profunda ligação entre o destino da Terra, a evolução estelar e a delicada estabilidade atmosférica que possibilita nossa existência. A compreensão dos limites temporais da habitabilidade terrestre é crucial para direcionar futuras pesquisas e explorar a possibilidade de vida em outros planetas. Ao modelar cenários extremos, cientistas podem refinar seus modelos e entender melhor os requisitos para o surgimento e a sustentação da vida. A NASA, por meio de iniciativas como a missão Artemis, que busca retornar humanos à Lua e preparar futuras explorações interplanetárias, está na vanguarda dessa busca por conhecimento. A imagem divulgada pela agência espacial, mostrando a Terra ao fundo de uma paisagem lunar, serve como um lembrete visual da fragilidade e singularidade do nosso lar no cosmos. O estudo em questão, que voltou a ganhar destaque recentemente, ressalta a importância de uma perspectiva de longo prazo ao analisar o futuro do nosso planeta e da vida que abriga. A escala de tempo de 1 bilhão de anos pode parecer imensa para a perspectiva humana, mas no contexto da história geológica e astronômica da Terra, é um período relativamente curto que demanda atenção. Os mecanismos que levam à perda de oxigênio atmosférico são complexos e envolvem interações entre a atmosfera, os oceanos e a atividade geológica do planeta. O aumento da radiação solar acelera a fotólise da água, um processo que pode levar à fuga de hidrogênio para o espaço, desequilibrando a composição atmosférica. Paralelamente, o aquecimento global intensifica a liberação de gases de efeito estufa e altera os padrões de circulação oceânica, impactando os ciclos biogeoquímicos que sustentam a produção de oxigênio por organismos fotossintetizantes. A modelagem realizada pelos cientistas da NASA buscou capturar essas interdependências, oferecendo uma visão mais realista das dinâmicas atmosféricas futuras. A implicação mais direta deste estudo é que a busca por vida extraterrestre em planetas que orbitam estrelas semelhantes ao Sol deve levar em conta não apenas a distância correta de sua estrela (a zona habitável), mas também a idade da estrela e a evolução da atmosfera dos planetas que a circundam. Um exoplaneta que hoje possa abrigar vida pode se tornar inóspito em um futuro cósmico relativamente próximo. O Irineu, um projeto do GLOBO que aplica inteligência artificial à produção de conteúdo jornalístico sob supervisão de editores, reflete o avanço tecnológico na forma como recebemos e processamos informações científicas. Esse tipo de tecnologia, quando aplicada com rigor e ética, pode ajudar a democratizar o acesso ao conhecimento complexo, tornando-o mais compreensível para o público em geral. Assim, mesmo diante de previsões sombrias sobre o futuro distante da Terra, a ciência continua a avançar, desvendando os segredos do universo e expandindo os limites do nosso entendimento

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NASA Habitabilidade Da Terra Oxigênio Atmosférico Evolução Solar Biosfera

 

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