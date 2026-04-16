Fim da Jornada 6x1 em Debate: Governo Prioriza Projeto de Lei e PECs para Redução da Carga Horária Semanal no Brasil

O governo Lula avança com projeto de lei e PECs para extinguir o modelo de trabalho 6x1 no Brasil. A proposta visa reformular as escalas de trabalho, discutindo alternativas como 5x2, 4x3 e 12x36, e seu impacto na rotina e direitos dos trabalhadores, com foco na viabilidade política e jurídica das mudanças.

O Governo Federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colocou o fim da jornada de trabalho 6x1 como uma de suas prioridades para o ano corrente. Em uma medida significativa, um projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional na terça-feira, dia 14, visando extinguir o modelo de seis dias de trabalho consecutivos seguidos por um dia de descanso. A proposta busca reformular as práticas de trabalho vigentes no país.

O debate sobre a redução da jornada semanal ganhou tração na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Nesta quarta-feira, 15, o deputado federal Paulo Azi (União-BA) apresentou um parecer favorável ao avanço de Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que visam a diminuição da carga horária semanal. Contudo, a votação foi adiada. Após a leitura do relatório, os deputados Lucas Redecker (PSD-RS) e Bia Kicis (PL-DF) solicitaram vista, um pedido para mais tempo de análise. O presidente da CCJ, Leur Lomanto Júnior (União-BA), acedeu ao pedido, postergando a decisão sobre o tema em até 15 dias. Paralelamente, o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, firmaram um acordo para que o projeto de lei (PL) e as PECs avancem de forma conjunta. Essa estratégia visa determinar qual das abordagens – o PL, que requer maioria simples para aprovação, ou as PECs, mais difíceis de serem aprovadas, mas com maior peso jurídico por alterarem a Constituição Federal – apresentará maior viabilidade política. Embora a jornada 6x1 esteja no centro das discussões atuais, é importante notar que este não é o único modelo de trabalho existente no Brasil. As escalas de trabalho variam consideravelmente de acordo com o setor de atuação e são devidamente regulamentadas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Especialistas em direito trabalhista consultados pelo portal g1 elucidam que as escalas de trabalho são fundamentais na definição da relação entre os dias dedicados às atividades laborais e os períodos de repouso. Todos os modelos devem obedecer ao limite máximo de 44 horas semanais. Na prática, as nuances entre os diferentes modelos de escala impactam diretamente a rotina diária, a extensão do tempo de descanso e, consequentemente, a qualidade de vida do trabalhador. A distinção principal entre as escalas reside na frequência e na duração dos intervalos de descanso após dias de trabalho ininterruptos. Atualmente, os esquemas mais prevalentes no país incluem o 6x1, o 5x2, o 4x3 e o 12x36, cada um com suas particularidades. Segundo Eliane Aere, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP), a garantia do intervalo para repouso e alimentação, bem como o descanso semanal remunerado, são direitos inalienáveis do trabalhador, independentemente da escala adotada. Ela ressalta que a legislação trabalhista brasileira oferece amparo para a adoção dessas escalas, contanto que os limites de jornada e os direitos dos trabalhadores sejam estritamente respeitados. A necessidade de acordo ou convenção coletiva, no entanto, pode variar conforme o modelo em questão. A especialista aponta que as escalas 6x1 e 5x2 estão em conformidade com o limite constitucional de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que permite sua implementação direta no contrato de trabalho, sem a exigência de um acordo coletivo, desde que esses parâmetros sejam observados. A escala 12x36, por sua vez, obteve respaldo legal com a reforma trabalhista de 2017, que autorizou sua adoção por meio de acordo individual escrito ou negociação coletiva. Anteriormente a essa reforma, este modelo só era considerado válido quando especificado em convenção ou acordo coletivo. Já a escala 4x3 não possui previsão específica na legislação trabalhista e demanda uma atenção maior. De acordo com Eliane, sua adoção depende intrinsecamente de negociação coletiva, visto que, para que se atinjam as 44 horas semanais, a jornada diária excederia o limite legal de horas permitidas. No que concerne à remuneração, a escala de trabalho em si não tem o condão de alterar o salário-base do profissional, que é determinado pela jornada contratual estabelecida. O impacto principal se manifesta na forma como as horas extras e os adicionais são calculados. O valor da hora normal de trabalho serve como alicerce para esses cálculos, e qualquer período trabalhado que exceda a jornada diária ou semanal estipulada deve ser remunerado como hora extra, com um adicional mínimo de 50%. Nas escalas 6x1 e 5x2, a regra geral se aplica: quando a jornada é ultrapassada, ocorre o pagamento de hora extra. Na escala 12x36, a legislação prevê que os feriados trabalhados e a prorrogação do trabalho noturno são compensados pela própria natureza desse regime. Neste modelo específico, apenas quando a jornada excede as 12 horas previstas é que se procede ao pagamento de horas extras. Quanto ao trabalho em finais de semana e feriados, todo trabalhador, independentemente da escala adotada, possui o direito inalienável ao Descanso Semanal Remunerado (DSR). Este direito é assegurado mesmo nos dias em que não há prestação de serviço. Ana Maria Fiorencio, advogada trabalhista do escritório A. C. Burlamaqui Advogados, esclarece que a Justiça do Trabalho tem assegurado aos empregados de setores que operam aos domingos o direito a folga dominical, com uma frequência mínima de uma vez a cada três semanas. Para as trabalhadoras mulheres, a folga aos domingos deve ocorrer, no mínimo, a cada 15 dias, garantindo um repouso mais frequente em dias tradicionalmente dedicados ao descanso





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