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Fim da escala 6x1: como a mudança na Constituição afetará a jornada de trabalho no Brasil

Política News

Fim da escala 6x1: como a mudança na Constituição afetará a jornada de trabalho no Brasil
PEC 6X1Jornada De TrabalhoCLT
📆6/16/2026 9:18 PM
📰exame
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A Câmara dos Deputados aprovou uma PEC que substitui a escala de trabalho 6x1 por uma jornada máxima de 40 horas semanais com duas folgas. O texto prevê transição gradual e atinge cerca de 16 milhões de trabalhadores. A proposta ainda precisa passar pelo Senado.

A Câmara dos Deputados aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim ao modelo de trabalho 6x1, que permite até seis dias consecutivos de trabalho com um único dia de descanso.

A mudança estabelece como norma a jornada de 40 horas semanais com duas folgas semanais (escala 5x2). A proposta, que recebeu 275 votos favoráveis e 193 contrários, foi negociada pelo governo e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O relator, deputado Lupi, destacou que a PEC complementa a reforma trabalhista e alinha a Constituição com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O texto aprovado não reduz proporcionalmente a remuneração dos trabalhadores e prevê uma transição em duas etapas após a promulgação. A mudança não será imediata. A PEC cria um período de transição: primeiro, a jornada máxima semanal será reduzida de 44 para 42 horas; depois, passa para 40 horas. O cronograma detalhado ainda será definido em legislação posterior.

O Ministério do Trabalho estima que 14,8 milhões de trabalhadores celetistas (com carteira assinada) e 1,4 milhão de domésticos atualmente na escala 6x1 serão afetados. A proposta também prevê que categorias específicas possam ter regras próprias, definidas em convenções coletivas.

Além disso, a PEC aprovada inclui uma flexibilização para profissionais com ensino superior e renda acima de 2,5 vezes o teto do INSS (R$ 21.188,88). Esses trabalhadores poderão ter jornada ilimitada, sem controle de ponto, a menos que acordos coletivos rejeitem essa flexibilização. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal antes de ser promulgada como emenda constitucional. Enquanto isso, o governo retirou o pedido de urgência para a tramitação, o que facilita negociações sobre a regulamentação dos detalhes.

O líder do governo, José Pimenta, disse que a retirada da urgência permite que a pauta não fique trancada e que o foco seja na regulamentação

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