Filhote de canguru-vermelho rejeitado pela mãe é adotado por bióloga

Filhote de canguru-vermelho de cinco meses, rejeitado pela mãe, é resgatado e passa a ser cuidado por bióloga 24 horas por dia, com protocolos de alimentação e acompanhamento veterinário.

Um filhote de canguru-vermelho foi rejeitado pela mãe e adotado por uma nova mãe, dessa vez humana. A filhote, batizada de Eevee, tinha apenas cinco meses quando foi expulsa da bolsa da mãe durante a noite, no final de abril.

Os veterinários do parque onde o animal vive tentaram reintroduzi-la várias vezes, mas a rejeição persistiu. Diante disso, a equipe optou por seguir o protocolo de cuidados humanos, transferindo a responsabilidade para Thais, coordenadora do setor de aves e filhotes. A recusa materna não é algo incomum, especialmente em mães de primeira viagem, como era o caso. Após o resgate emergencial, Eevee passou por uma avaliação dos chamados 3 Hs: hidratação, hipoglicemia e hipotermia.

Sua condição era precária, exigindo atenção imediata. Para criar um vínculo parental substituto, a bióloga passou a ficar com a filhote 24 horas por dia, levando-a para casa e oferecendo amparo constante. Hoje, Eevee mama um leite específico a cada cinco horas, recebe acompanhamento veterinário e já apresenta melhora significativa. No departamento de filhotes, a baixa rotatividade de cuidadores é essencial para estabelecer um vínculo forte.

É necessário seguir uma série padronizada de atividades, de modo a aproximar o máximo possível da vida natural. Thais explica que, por exemplo, a filhote já atende toda a curva de crescimento e melhora em todos os aspectos de saúde. Eevee passa por uma fase de exploração do ambiente: assim como faria com a mãe canguru, sai cerca de 20 minutos por dia para tomar banho de sol, sempre acompanhada por Thais ou outro cuidador.

A presença constante é importante para fornecer segurança, pois a filhote, assim como um bebê humano, requer cuidado contínuo. A expectativa agora é pela reintegração gradual ao grupo. Thais esclarece que o objetivo primário no resgate de animais rejeitados é sempre tentar a reintrodução com a mãe. São feitas várias tentativas e, quando se constata que não haverá amparo, o departamento de filhotes assume os primeiros cuidados.

A história de Eevee ilustra os desafios e a dedicação necessários para salvar animais silvestres em situações de abandono. Com o apoio dos profissionais, a pequena canguru tem grandes chances de se desenvolver plenamente e, quem sabe, retornar à vida selvagem. O caso também reforça a importância de parques e centros de reabilitação que atuam na preservação da fauna.

Cada animal resgatado representa um esforço coletivo para manter o equilíbrio ecológico e garantir que espécies como o canguru-vermelho continuem a prosperar. A equipe do parque segue monitorando Eevee de perto, ajustando os cuidados conforme necessário. A história comoveu visitantes e internautas, que acompanham ansiosos a recuperação da filhote. Mais do que um relato de superação, é um exemplo de como a intervenção humana pode ser benéfica quando feita com responsabilidade e conhecimento técnico.

A pequena canguru já demonstra força e adaptabilidade, sinais promissores para seu futuro





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