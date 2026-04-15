Filho de PM virou 'juiz do tráfico' e foi executado pela facção que comandava na Cidade de Deus

Breno Diniz, filho de sargento da PM, era gerente do tráfico na Cidade de Deus e participava de decisões cruciais da facção criminosa. Mensagens revelam que ele se opôs a uma execução, mas acabou sendo vítima de homicídio e ocultação de cadáver por seus próprios comparsas.

A atuação de Breno Barbosa Diniz, de 24 anos, filho de um sargento da Polícia Militar, no comando do tráfico da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, foi revelada por meio de mensagens interceptadas em um grupo de WhatsApp. Breno, que se apresentava como Harvey Specter, advogado fictício da série Suits, escondia sua identidade real e sua participação ativa em decisões cruciais para a facção criminosa. Ele era um dos responsáveis por julgar e executar infratores das regras do Comando Vermelho .

Em uma das trocas de mensagens, datada de outubro do ano passado, Breno se opôs à execução de um homem que havia tirado uma foto não autorizada por criminosos na comunidade. A ordem inicial era levar o indivíduo para o Sítio, local onde a facção costuma torturar e esconder corpos. No entanto, Breno insistiu que o homem fosse levado para uma boca de fumo, conseguindo, aparentemente, salvá-lo da morte. Esse ato contrasta com o destino trágico do próprio Breno.

Investigadores acreditam que ele foi vítima de homicídio e ocultação de cadáver por seus próprios comparsas, sendo o Sítio, o mesmo local onde ele tentou poupar uma vida, o provável local de seu sepultamento. O sargento Francisco, pai de Breno, busca o corpo do filho há dois meses, sem sucesso.

As mensagens revelam ainda a existência de outro grupo, o 'Cremosos', que reunia criminosos de diversas comunidades da Zona Sudoeste do Rio, onde denúncias e investigações internas sobre roubos e desrespeito às regras da facção eram compartilhadas.

Os diálogos detalham o cotidiano do tráfico, com ordens para apreender indivíduos que subtraíram bens de outros membros da facção ou que desrespeitaram as normas internas. Em um vídeo encontrado no celular de Breno, é possível ver um homem sendo agredido violentamente com uma pá de ferro por traficantes, demonstrando a brutalidade com que as punições eram aplicadas. A participação de Breno nesses atos, mesmo que como executor de ordens, é clara.

A facção criminosa, em um ato de crueldade, teria incendiado o corpo de Breno em uma forma de comemorar sua morte, segundo relatos. A família tentou localizar os restos mortais do jovem na área do Sítio, mas foi expulsa sob ameaças dos traficantes. O caso evidencia a complexidade e a crueldade das organizações criminosas, onde hierarquias são estabelecidas e as vidas são tratadas com desdém, mesmo quando um de seus membros, como Breno, tentou, em um momento, demonstrar alguma humanidade





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