Filho de Maduro Relata Medo da Morte Durante Incursão Americana e Revela Devoção Religiosa na Prisão

Em entrevista exclusiva, Nicolás Maduro Guerra descreve o pânico do pai durante a operação militar dos EUA em 2026 e revela que o ex-presidente tem lido a Bíblia obsessivamente na prisão. Ele também compartilha detalhes sobre as conversas com o pai, que demonstra preocupação com a família, a política e o futebol.

A recente entrevista concedida por Nicolás Maduro Guerra, filho do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro , ao jornal espanhol El País, revelou detalhes angustiantes sobre os momentos críticos da incursão militar dos Estados Unidos em território venezuelano em 3 de janeiro de 2026.

Maduro Guerra descreveu o pânico e a crença de seu pai de que enfrentaria a morte durante a operação que resultou em sua deposição e subsequente transferência para os Estados Unidos para enfrentar acusações de narcotráfico. A narrativa, carregada de emoção, oferece um vislumbre da experiência pessoal da família Maduro em meio ao turbilhão político e militar que abalou a Venezuela.

O relato do filho do ex-presidente detalha uma mensagem de áudio recebida naquela madrugada fatídica, onde Nicolás Maduro, em meio ao bombardeio de Caracas e outras regiões, transmitia uma mensagem de resistência e esperança, instigando a continuidade da luta pela pátria. A operação militar, que resultou na morte de aproximadamente 100 pessoas, marcou um ponto de inflexão na história venezuelana, levando à ascensão interina de Delcy Rodríguez à presidência.

A entrevista lança luz sobre o estado emocional de Maduro durante e após a captura, revelando uma mudança significativa em seu comportamento e uma crescente devoção religiosa. Maduro Guerra afirma que seu pai, agora detido em um presídio de segurança máxima no Brooklyn ao lado de sua esposa, Cilia Flores, tem se dedicado à leitura obsessiva da Bíblia, citando versículos específicos durante as conversas telefônicas com o filho.

Essa nova faceta do ex-presidente, segundo Maduro Guerra, é algo inédito e reflete a profunda transformação que ele tem experimentado na prisão. Além do relato sobre a noite da incursão e a mudança religiosa de seu pai, Nicolás Maduro Guerra compartilhou detalhes sobre as conversas que mantém com o ex-presidente. Maduro, mesmo detido, demonstra preocupação com sua família, a situação política na Venezuela, especialmente o funcionamento da Assembleia Nacional, e até mesmo com seus interesses pessoais, como o futebol.

A entrevista revela a irritação de Maduro com a eliminação do Barcelona da Champions League em abril, expressando sua frustração com um palavrão. Maduro Guerra também mencionou que grava todas as conversas com seu pai, preservando um registro das interações e dos pensamentos do ex-presidente durante o período de detenção. Essa prática, segundo ele, visa documentar a situação e garantir a transparência do processo.

O deputado Maduro Guerra, conhecido como 'Nicolasito', reiterou sua esperança de que o julgamento de seu pai ocorra dentro do marco da legalidade do sistema judicial americano e que as acusações de narcotráfico sejam rejeitadas. Essa declaração, feita anteriormente durante uma manifestação em Caracas em apoio ao ex-presidente, demonstra a determinação da família Maduro em defender a integridade de Nicolás Maduro e contestar as acusações que pesam sobre ele.

A entrevista ao El País, portanto, não apenas oferece um relato pessoal dos eventos que levaram à deposição de Nicolás Maduro, mas também serve como uma plataforma para a família expressar suas esperanças e preocupações em relação ao futuro do ex-presidente e da Venezuela. A situação continua a ser acompanhada de perto pela comunidade internacional, com implicações significativas para a estabilidade regional e as relações entre os Estados Unidos e a América Latina.

O impacto da operação militar americana na Venezuela reverberou em toda a região, gerando debates acalorados sobre a soberania nacional, a intervenção estrangeira e o futuro da democracia no país. A deposição de Nicolás Maduro e a subsequente transferência para os Estados Unidos para enfrentar julgamento por narcotráfico levantaram questões complexas sobre a legalidade e a legitimidade da ação americana.

A entrevista de Nicolás Maduro Guerra ao El País adiciona uma nova camada de complexidade à narrativa, oferecendo uma perspectiva pessoal e emocional dos eventos. A revelação de que Maduro tem se dedicado à leitura da Bíblia 'de forma obsessiva' na prisão sugere um profundo processo de introspecção e uma busca por consolo espiritual em meio à adversidade. Essa mudança de comportamento, segundo o filho, é um reflexo do trauma e da incerteza que o ex-presidente enfrenta.

A preocupação de Maduro com sua família, a Assembleia Nacional e o futebol demonstra que, apesar da situação precária, ele ainda mantém laços com o mundo exterior e se preocupa com o bem-estar de seus entes queridos e com o futuro de seu país. A entrevista também destaca a importância da documentação e da preservação de registros das conversas entre Maduro e seu filho, como forma de garantir a transparência e a responsabilização.

A esperança de que o julgamento ocorra dentro do marco da legalidade americana e que as acusações sejam rejeitadas reflete a determinação da família Maduro em lutar pela justiça e pela liberdade do ex-presidente. A situação continua a ser monitorada de perto pela comunidade internacional, com implicações significativas para a estabilidade regional e as relações entre os Estados Unidos e a América Latina.

A entrevista ao El País, portanto, é um documento importante para a compreensão dos eventos que levaram à crise venezuelana e das consequências para o país e para a região





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