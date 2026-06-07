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Filho de Edir Macedo vira sensação nas redes ao divulgar vida luxuosa e provocativa em Beverly Hills

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Filho de Edir Macedo vira sensação nas redes ao divulgar vida luxuosa e provocativa em Beverly Hills
Moysés Bezerra MacedoEdir MacedoIgreja Universal
📆6/7/2026 1:46 PM
📰CNNBrasil
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Moysés Bezerra Macedo, filho de Edir Macedo, tem despertado polêmica ao compartilhar fotos na internet em que aparece sem camisa, em ambientes de alto padrão como Beverly Hills e hotéis de Cannes, além de mostrar práticas esotéricas como tiragens de tarô.

Moysés Bezerra Macedo , de 36 anos, é reconhecido como o filho mais novo de Edir Macedo , fundador e proprietário da Igreja Universal do Reino de Deus.

Nos últimos meses, o jovem ganhou destaque nas redes sociais ao publicar fotos e vídeos em que aparece quase sempre sem camisa, vestindo apenas cuecas, toalhas ou lençóis. Em uma das postagens mais comentadas, Moysés foi registrado deitado na cama, apoiado em um travesseiro, e depois se enrolando nas cortinas de um quarto que, segundo a localização geográfica inserida na publicação, ficava em Beverly Hills, um bairro luxuoso próximo a Los Angeles, na Califórnia.

A escolha de ambientes exclusivos e a postura provocativa das imagens geraram um intenso debate entre seguidores, críticos e observadores da mídia, que questionam o papel da figura pública de um herdeiro de um conglomerado midiático ligado a uma das maiores organizações religiosas do país

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Moysés Bezerra Macedo Edir Macedo Igreja Universal Redes Sociais Polêmica

 

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