Filho de Edir Macedo vira sensação nas redes ao divulgar vida luxuosa e provocativa em Beverly Hills

Moysés Bezerra Macedo, filho de Edir Macedo, tem despertado polêmica ao compartilhar fotos na internet em que aparece sem camisa, em ambientes de alto padrão como Beverly Hills e hotéis de Cannes, além de mostrar práticas esotéricas como tiragens de tarô.

Moysés Bezerra Macedo , de 36 anos, é reconhecido como o filho mais novo de Edir Macedo , fundador e proprietário da Igreja Universal do Reino de Deus.

Nos últimos meses, o jovem ganhou destaque nas redes sociais ao publicar fotos e vídeos em que aparece quase sempre sem camisa, vestindo apenas cuecas, toalhas ou lençóis. Em uma das postagens mais comentadas, Moysés foi registrado deitado na cama, apoiado em um travesseiro, e depois se enrolando nas cortinas de um quarto que, segundo a localização geográfica inserida na publicação, ficava em Beverly Hills, um bairro luxuoso próximo a Los Angeles, na Califórnia.

A escolha de ambientes exclusivos e a postura provocativa das imagens geraram um intenso debate entre seguidores, críticos e observadores da mídia, que questionam o papel da figura pública de um herdeiro de um conglomerado midiático ligado a uma das maiores organizações religiosas do país





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