Filhas de Stênio Garcia respondem a ação judicial do pai: 'Ele foi ausente, mas eu amo'

Gaya e Cassia Piovesan, filhas do ator Stênio Garcia, se pronunciaram sobre a disputa judicial que envolve um apartamento em Ipanema e acusações de abandono financeiro. As irmãs negam as alegações e afirmam que o afastamento foi por parte do pai, mantendo, no entanto, o amor por ele. A mãe, Clarice Piovesan, também está envolvida no caso, que revela tensões familiares e questões legais complexas.

Filhas de Stênio Garcia se pronunciam sobre disputa judicial com o pai: 'Ele foi ausente emocionalmente, mas eu amo'. As irmãs Gaya e Cassia Piovesan , filhas do renomado ator Stênio Garcia , se manifestaram sobre a ação judicial movida por ele contra elas, que acusa abandono financeiro e controle indevido de um apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record, as irmãs afirmaram que, apesar das acusações, mantêm amor pelo pai, embora reconheçam sua ausência emocional durante a infância.

'Ele foi ausente emocionalmente, mas eu amo ele. É o meu pai', declararam. Elas negam ter sido notificadas oficialmente sobre o processo e contestam a versão de abandono emocional apresentada pelo ator.

'Nós nunca nos afastamos dele. Pelo contrário, como a gente botou no processo, o afastamento foi por parte dele. E mesmo ele tendo se afastado, nós nunca deixamos de procurá-lo em momento algum. A gente tenta, mas não consegue', afirmou Cassia.

As irmãs são filhas do casamento de Stênio com a atriz Clarice Piovesan, nos anos 1970. Clarice ganhou notoriedade com a personagem Kika, do quadro 'Kika & Xuxu', ao lado do então marido, dentro do 'Planeta dos Homens'. Os dois ficaram juntos entre 1968 e 1983, quando se divorciaram. As irmãs contam terem morado sozinhas no apartamento por três anos após a separação dos pais, enquanto ainda eram menores de idade.

Hoje, e nos últimos 20 anos, quem mora no imóvel é a mãe, que tem quase 80 anos.

'Ela é uma pessoa que tem um baixo poder aquisitivo. É uma idosa, não é casada, não tem um marido, não tem ninguém', diz Gaya.

'Vulnerável. Ela, sim, é vulnerável', acrescenta Cassia. De acordo com as irmãs, a mãe, que abandonou a carreira de atriz no início dos anos 90, ganhou um processo por danos morais contra Stênio em 1994. Na época, ele foi condenado a pagar uma indenização e ficou acordado que Clarice teria direito a 50% de usufruto do imóvel em disputa.

Elas afirmam que têm o documento com a assinatura de Stênio fazendo essa concessão. O advogado do ator afirma que depois desse, houve um outro acordo onde Clarice cedia o direito à metade do apartamento em questão para, em troca, usufruir de 25% da renda de um outro imóvel melhor na mesma região. As filhas afirmam que essa troca nunca aconteceu. Cassia ainda aponta que Stênio nunca precisou de ajuda financeira.

'Ele nunca precisou de ajuda, nem financeira, nem emocionalmente. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo', contou. Cassia, de 53 anos, e Gaya, de 52, chegaram a ter uma grife juntas no ano 2000, a Vale das Bonecas, que foi bastante comentada na época. As irmãs sempre mantiveram a vida pessoal longe dos holofotes, apesar da origem artística de ambas.

Em entrevistas e reportagens, ficava evidente a relação próxima que o ator tinha com as filhas. Pelo menos até 2020. Em 2006, numa visita à Ilha de Caras com Gaya e Cassia, Stenio dizia querer aproveitar o tempo perdido com elas, já que não foi muito presente na infância por conta do trabalho.

O artista alega que fez a doação do imóvel para as filhas quando crianças com usufruto, ou seja, impedindo que elas vendessem ou alugassem a propriedade sem autorização dele. Há documentos anexados. Em 2023, Stênio teria descoberto que o apartamento estava sendo alugado há anos e ele não recebia os repasses financeiros.

'É com profunda indignação que venho me manifestar a título de informação. O usufruto é um direito inalienável e inafiançável. Nada e ninguém pode violar o direito do usufruto. A mãe das minhas filhas alugou esse apartamento em 2019 escondido de mim. O que mais me chocou foi ver um documento assinado por ela e tb por minhas filhas deixando o aluguel com a mãe delas.

Eu sou o único usufrutuário vitalício', disse o ator, no Instagram. Demonstrando revolta, o artista disse ainda que tem enfrentado uma grande crise financeira. O que faz com que este apartamento seja determinante para manter as despesas dele.

'Não me restou outra opção a não ser acionar a justiça em outubro de 2025 e até agora nada. Tive o meu processo invadido e exposto de forma errônea e manchando a imagem de um pai que criou sozinho e que também deu tudo para elas. Hoje, vivo da minha aposentadoria e da ajuda da família da minha mulher, a Mari Saade, que nunca deixou me faltar nada.

Se não fosse a família Saade, eu já teria morrido no SUS, pois tenho muitos problemas de saúde em decorrência da idade. É impressionante como o idoso no Brasil é desrespeitado e desprotegido', lamentou. Ator mora com a mulher Marilene Saad em imóvel em terreno de 1 milhão de reais, segundo informações. A disputa judicial entre Stênio Garcia e suas filhas, Gaya e Cassia Piovesan, continua a gerar polêmica e revelar detalhes sobre a complexa relação familiar.

As irmãs, que sempre mantiveram uma vida discreta, agora se veem no centro de uma controvérsia que envolve não apenas questões financeiras, mas também emocionais e legais. A situação reflete os desafios enfrentados por muitas famílias brasileiras, especialmente quando envolvem heranças, direitos de usufruto e conflitos entre gerações. A história também destaca a vulnerabilidade dos idosos no Brasil, tema que tem ganhado cada vez mais atenção na sociedade.

Enquanto Stênio Garcia alega dificuldades financeiras e a necessidade de manter o controle sobre o imóvel para garantir sua sobrevivência, as filhas defendem a mãe, Clarice Piovesan, e afirmam que o apartamento é essencial para sua subsistência. O caso ainda está em andamento na Justiça, e ambas as partes esperam uma resolução que possa, de alguma forma, preservar os laços familiares, apesar das diferenças





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