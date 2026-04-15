Filas Extensas em Aeroportos Europeus Devido a Novo Sistema de Controle de Fronteiras

A entrada em vigor do Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia está gerando longas filas e atrasos em aeroportos europeus. Passageiros de fora do bloco enfrentam tempos de espera de até três horas, com a situação prevista para piorar durante o verão. O conselho de aeroportos pede flexibilização temporária do registro biométrico para evitar colapsos.

A Europa testemunha o surgimento de extensas filas nos seus aeroportos, um reflexo direto da implementação do novo e ambicioso Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia . Este novo modelo digital, que visa substituir os tradicionais carimbos nos passaportes, entrou em vigor de forma mais abrangente nos países do espaço Schengen na última sexta-feira, 10.

O sistema exige o registro detalhado de dados pessoais e biométricos de todos os viajantes provenientes de fora do bloco europeu, incluindo impressões digitais e reconhecimento facial. De acordo com o Conselho Internacional de Aeroportos (ACI), o impacto já é palpável, com tempos de espera em aeroportos de países como França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica e Grécia a atingirem até três horas em rotas de grande movimento.

Esta sobrecarga operacional tem resultado em significativos atrasos em voos por todo o continente, gerando frustração e preocupação entre os passageiros que planejavam viagens para o continente. O cenário, segundo alertas do próprio Conselho Internacional de Aeroportos, que representa os operadores aeroportuários, tem potencial para se agravar drasticamente com a aproximação do verão europeu.

Este período, tradicionalmente marcado por um fluxo turístico intenso, poderá transformar os aeroportos em pontos de congestionamento severo. Um porta-voz da entidade, em declarações ao jornal Financial Times, expressou um temor sombrio: A situação será simplesmente incontrolável nos meses de pico.

Diante desta projeção preocupante e da pressão crescente para mitigar os transtornos, o Conselho Internacional de Aeroportos dirigiu um pedido à Comissão Europeia, solicitando autorização para suspender temporariamente o registro biométrico em momentos de congestionamento extremo. A proposta visa criar uma válvula de escape operacional, permitindo a interrupção das verificações do EES quando os tempos de espera atingirem níveis insustentáveis, com o objetivo primordial de evitar colapsos operacionais em grandes terminais aéreos e minimizar os transtornos para os viajantes.

Em contrapartida, a Comissão Europeia tem procurado minimizar a dimensão dos problemas relatados. Numa nota oficial, o órgão europeu afirmou que o sistema, na maioria dos Estados-membros, está a funcionar de forma satisfatória, atribuindo os atrasos pontuais a dificuldades de adaptação iniciais.

O EES abrange um total de 29 países europeus, incluindo destinos populares como França, Espanha, Portugal, Itália e Grécia, e é um requisito obrigatório para cidadãos de países terceiros que desejam entrar na União Europeia. A tecnologia implementada tem como objetivo registrar digitalmente cada entrada e saída do espaço Schengen, controlando rigorosamente o tempo de permanência dos visitantes.

Na primeira viagem após a ativação do sistema, os passageiros são submetidos a um processo de registro que envolve o escaneamento do passaporte, a coleta de impressões digitais e a captura de uma fotografia. Estes dados biométricos serão armazenados por um período de até três anos, permitindo que sejam reutilizados em viagens subsequentes através de um processo de verificação automatizada, simplificando o fluxo para viajantes frequentes.

É importante notar que crianças com menos de 12 anos de idade estarão isentas da coleta de impressões digitais. A coleta destes dados poderá ser realizada tanto por agentes de fronteira como através de quiosques de autoatendimento estrategicamente posicionados em aeroportos, portos e estações internacionais.

Em alguns casos, haverá ainda a possibilidade de pré-cadastro através de aplicativos específicos, contudo, a validação presencial dos dados biométricos continuará a ser uma etapa obrigatória em todos os casos, garantindo a integridade e segurança do sistema.





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aeroportos União Europeia Controle De Fronteiras Sistema De Entrada/Saída (EES) Viagem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Falhas em sistemas do INSS causaram prejuízo de R$ 233 milhões e travaram fila de requerimentos, aponta relatório do órgãoEx-presidente do órgão foi demitido nesta segunda por aumento de filas de requerimentos

Read more »

Menino Encontrado em Van na França: Desnutrição e Negligência Revelam Falhas no Sistema de Proteção InfantilUm menino de 9 anos foi encontrado em condições precárias em uma van na França após ficar desaparecido da escola por mais de um ano. O caso expõe graves falhas no sistema de proteção à infância e na supervisão escolar. O pai foi preso, enquanto a mãe nega conhecimento.

Read more »

STJ decide se setor produtivo deve pagar R$ 94 bilhões ao Sistema SJulgamento na Corte Especial será retomado após recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Read more »

EUA devem lançar sistema de reembolso de tarifas na próxima semanaA plataforma será usada para emitir reembolsos a importadores americanos por US$ 166 bilhões pagos em tarifas que a Suprema Corte dos EUA considerou ilegais em fevereiro

Read more »

Turistas enfrentam filas de até 3 horas em aeroportos europeus com nova checagem de passaportesEES, sistema de controle eletrônico de fronteiras da União Europeia, entrou plenamente em vigor na última sexta-feira

Read more »

Ministério inclui 12 aeroportos na concessão da GRU AirportSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »