Fifa volta atrás em decisão, permitindo garrafas de plástico flexíveis descartáveis para torcedores da Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou que será permitido o acesso aos recintos esportivos com 'uma garrafa de água de plástico flexível' para os torcedores da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá. A decisão foi tomada após o órgão ter proibido inicialmente os torcedores de levar garrafas de água reutilizáveis para dentro dos estádios.

O órgão voltou atrás em decisão, permitindo garrafas de plástico flexíveis, descartáveis, de 590 ml e lacradas de fábrica. Antes disso, havia proibido inicialmente os torcedores de levar garrafas de água aos estádios da Copa do Mundo.

Agora, a Fifa anunciou que será permitido o acesso aos recintos esportivos com 'uma garrafa de água de plástico flexível'. Todos os torcedores poderão entrar em qualquer partida da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá com uma garrafa de água de plástico flexível, descartável, de 20 onças (590 ml), lacrada de fábrica.

Como explicou o diretor de operações da Copa do Mundo de 2026, Heimo Schirgi, não será permitida a entrada de garrafas rígidas e reutilizáveis por motivos de segurança. Antes desta última alteração de política, a Fifa havia informado que os torcedores com ingressos para a Copa do Mundo não poderiam levar garrafas de água reutilizáveis para dentro dos estádios. Anteriormente, o código de conduta permitia o item.

A Copa do Mundo começará no próximo dia 11 de junho com a partida entre México e África do Sul no estádio Azteca. O Uruguai foi sede da primeira Copa do Mundo e conquistou o título ao vencer a Argentina por 4 a 2 na final.

A Copa do Mundo 2026 pode ser a mais imprevisível, com a ampliação para 48 seleções que deve mudar a dinâmica do torneio, aumentar as chances de surpresas e abrir espaço para seleções africanas lideradas por Lamine Yamal e embaladas por uma sequência invicta





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