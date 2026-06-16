Fifa não encontra evidências de violação disciplinar por árbitro de vídeo

O comitê disciplinar independente da Fifa confirmou que não encontrou evidências de violações do código disciplinar da FIFA após analisar o caso envolvendo o árbitro assistente de vídeo Shaun Evans. Evans afirmou que o gesto com a mão foi causado por um espasmo involuntário e subconsciente.

Um árbitro de vídeo da Copa do Mundo afirmou que o gesto com a mão , semelhante a um sinal de supremacia branca , foi causado por um espasmo involuntário.

Um comitê da Fifa concluiu que o australiano não violou o código disciplinar do esporte. O responsável pelo monitoramento da discriminação na Fifa pediu a expulsão de Shaun Evans do torneio. Evans trabalhou na vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao no domingo, como assistente do árbitro de vídeo (VAR), no centro de transmissão da Copa do Mundo em Dallas.

Quando a transmissão oficial foi interrompida antes do jogo para mostrar os árbitros de vídeo, Evans fez um sinal de 'OK' com a mão direita em frente à perna direita.

'Não fiz nenhum gesto ou símbolo com a mão intencionalmente para comunicar uma mensagem, afiliação, jogo ou crença de qualquer tipo', disse Evans em um comunicado divulgado pela Fifa nesta segunda-feira. 'A única explicação que posso oferecer é que o movimento foi um espasmo involuntário e subconsciente, e eu não tinha consciência de tê-lo feito naquele momento. Imagens feitas posteriormente durante a partida mostraram que repeti esse movimento várias vezes enquanto segurava uma caneta entre os dedos.

' Agora no g1 Em 2019, o gesto - com o polegar e o indicador se tocando em círculo e os outros dedos estendidos - foi designado como símbolo de ódio pela Liga Antidifamação, com sede em Nova York. 'Segundo nossos especialistas, o gesto utilizado se assemelha claramente a um sinal de 'OK' invertido, usado como símbolo de 'poder branco' em círculos da extrema-direita global', afirmou a rede Fare, parceira de longa data da FIFA e da UEFA, entidade que monitora cânticos, bandeiras e símbolos racistas e discriminatórios em jogos internacionais.

'É evidente que este dirigente não deveria ter mais nenhuma função nesta Copa do Mundo', afirmou a Fare em comunicado, descrevendo o gesto como 'neonazista'. Evans está disputando sua segunda Copa do Mundo, e este foi seu primeiro jogo no torneio deste ano.

'O comitê disciplinar independente da FIFA confirma que, após analisar o caso envolvendo o árbitro assistente de vídeo Shaun Evans, não encontrou evidências de violações do código disciplinar da FIFA', afirmou o comitê em comunicado. 'O comitê disciplinar também tomou conhecimento da declaração do Sr. Evans. ' O gesto foi apropriado há uma década como um sinal de supremacia branca, tendo começado como uma farsa no fórum online de extrema-direita 4chan.

'Por que um supervisor do VAR está usando esse símbolo em um evento de futebol global justamente quando sabe que as câmeras estão focadas nele? ', questionou Fare. 'Notamos que, nos dois jogos seguintes, parece que os diretores de TV pararam de apresentar o painel do VAR ao público.

' LEIA TAMBÉM: Fifa apresenta pacote de medidas contra o racismo no esporte A placa chamou a atenção do mundo todo em março de 2019, na Nova Zelândia, depois de ter sido feita durante a primeira aparição em tribunal do atirador supremacista branco que matou 51 fiéis muçulmanos em duas mesquitas em Christchurch. Mais tarde, em 2019, quando o sinal foi designado como um símbolo de ódio, Oren Segal, diretor do Centro de Extremismo da ADL (Liga Antidifamação), afirmou que o contexto é fundamental para interpretar se um símbolo de 'OK' é odioso ou inofensivo.

Na época, ele disse: 'O volume de uso para fins odiosos é tão grande que achamos importante adicionar essa medida.

' Evans está entre os 30 analistas de revisão de vídeo selecionados pela FIFA para trabalhar na Copa do Mundo deste ano, que está sendo co-organizada pelos Estados Unidos, Canadá e México. 'A cobertura que se seguiu a este incidente simplesmente não reflete quem eu sou', disse Evans.

'É claro que entendo como o gesto foi interpretado e lamento isso, mas quero deixar bem claro e afirmar categoricamente que não fiz o gesto com a mão sugerido de forma consciente ou deliberada. Arbitrar na Copa do Mundo é a maior honra da minha carreira e estou ansioso para apoiar meus colegas durante o restante do torneio.

' A Associação Australiana de Árbitros Profissionais de Futebol afirmou que acolheu favoravelmente o resultado da revisão da FIFA. Evans, árbitro na principal competição da Austrália desde 2012, 'sempre representou os valores esperados de um árbitro de futebol: profissionalismo, respeito e integridade', disse a PRFA em um comunicado enviado por e-mail à Associated Press.

'A PFRA celebra a diversidade no futebol e rejeita inequivocamente o racismo, a discriminação e a ideologia extremista em todas as suas formas', diz o comunicado. 'Reconhecemos a declaração pública de Shaun, na qual ele abordou o assunto diretamente, e reconhecemos a importância da imparcialidade, do contexto e do devido processo legal quando surgem preocupações.





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