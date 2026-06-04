Fifa lança sistema de avaliação de rendimento de jogadores durante Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou o lançamento de um novo sistema para avaliar o rendimento dos jogadores durante a Copa do Mundo de 2026. O sistema, chamado de Classificações de Desempenho Acumulado da Fifa, utilizará dados coletados durante os jogos para acompanhar o desempenho individual e gerar pontuações para cada atleta em diferentes categorias.

A uma semana do início da Copa do Mundo de 2026, a Fifa anunciou o lançamento de um novo sistema para avaliar o rendimento dos jogadores durante o torneio.

Chamada de Classificações de Desempenho Acumulado da Fifa, esta ferramenta utilizará dados coletados durante os jogos para acompanhar o desempenho individual e gerar pontuações para cada atleta em diferentes categorias. O sistema será baseado nos dados oficiais das partidas e em algoritmos de inteligência artificial otimizados pela Fifa, e oferecerá informações sobre facetas básicas do futebol.

A ideia é avaliar os jogadores de linha em três categorias - ataque, criatividade e defesa -, e os goleiros, em outras duas - posse de bola e defesa da meta. Um ranking com os 100 melhores será atualizado rotineiramente. Arsène Wenger, ex-treinador e hoje diretor de Desenvolvimento do Futebol Global da Fifa, supervisiona os especialistas responsáveis pela iniciativa.

Segundo a entidade, a metodologia é pioneira e permitirá o reconhecimento de características e contribuições individuais que, muitas vezes, não são captadas pelas estatísticas convencionais. O rendimento deixará de ser algo meramente subjetivo. Com as novas Classificações de Desempenho Acumulado da Fifa, a atuação de cada jogador será analisada por meio de dados objetivos, em aspectos como ataque, criatividade e defesa, estabelecendo um novo padrão para a avaliação individual no futebol.

A inauguração deste sistema também marca a primeira grande colaboração mundial da Fifa com a Aramco, parceira exclusiva da entidade no setor de energia. Para Khalid A. Al Zamil, vice-presidente de Comunicação Corporativa da empresa, a tecnologia e a análise de dados têm papel fundamental na transformação da experiência esportiva.

Em cada partida da Copa, os jogadores de linha que atingirem um número mínimo de minutos em campo receberão notas de 0 a 10 em três categorias principais: ataque, criatividade e defesa. Já os goleiros serão avaliados em dois critérios específicos: posse de bola e defesa da meta. Os primeiros rankings serão divulgados ao fim da primeira rodada do torneio, quando todas as seleções tiverem disputado pelo menos uma partida. A partir disso, as classificações serão atualizadas após cada jogo.

A Fifa publicará os rankings com os 100 melhores jogadores em cada categoria, considerando tanto o desempenho individual em cada partida quanto o rendimento acumulado ao longo da Copa. As pontuações estarão disponíveis em até quatro horas após o apito final de cada jogo.

Em comunicado oficial, a entidade garantiu que o sistema proporcionará aos torcedores, à imprensa e às emissoras novas oportunidades de interação com a competição e com os melhores jogadores do mundo, por meio de descrições mais detalhadas, discussões e análises de especialistas





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