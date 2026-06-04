Fifa lança novo sistema de classificação de desempenho individual para a Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou um novo sistema de classificação de desempenho individual que avaliará os jogadores participantes da Copa do Mundo de 2026 com base em dados objetivos coletados durante as partidas do torneio.

A Fifa anunciou um novo sistema de classificação de desempenho individual que avaliará os jogadores participantes da Copa do Mundo de 2026 com base em dados objetivos coletados durante as partidas do torneio.

A classificação será atualizada após cada jogo da competição, que começa na próxima semana na América do Norte e contará com a participação de 32 seleções. O ranking será baseado em dados exclusivos de partidas coletados pela Fifa e oferecerá uma análise objetiva do desempenho dos atletas em áreas fundamentais do futebol.

O desempenho não será mais avaliado apenas por opiniões, mas sim por meio de dados objetivos de jogo nas áreas de ataque, criatividade e defesa, estabelecendo um novo padrão global para a avaliação individual no futebol. Em cada partida, os jogadores de linha que atingirem o tempo mínimo de participação receberão notas de zero a 10 em três categorias principais: ataque, criatividade e defesa.

Já os goleiros serão avaliados em dois aspectos: desempenho com a posse de bola e proteção do gol. O sistema de classificação visa promover a justiça e a transparência na avaliação do desempenho dos jogadores, garantindo que os atletas sejam julgados com base em critérios objetivos e não subjetivos.

Além disso, o sistema permitirá que os treinadores e os atletas possam identificar áreas de melhoria e trabalhar para melhorar suas habilidades e técnicas. Com o novo sistema de classificação, a Fifa espera ampliar o alcance global do futebol e promover a competição de alta qualidade entre as seleções participantes.

A Copa do Mundo de 2026 é um evento que atrai a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo e a Fifa está comprometida em garantir que o torneio seja um sucesso e seja lembrado como um dos mais emocionantes da história do futebol





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