FIFA garante tradução para espanhol em todas as coletivas da Copa do Mundo 2026 após polêmicas

Após episódios de veto ao idioma, entidade决定 que espanhol terá tradução garantida independentemente das seleções em campo ou do país-sede da entrevista, em igualdade com o inglês.

A Federação Internacional de Futebol Associado ( FIFA ) anunciou uma mudança significativa em sua política de idiomas para as coletivas de imprensa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A medida, que teve início no domingo (14/6), vale também para partidas fora do México e para jogos em que nenhuma seleção envolvida tenha o espanhol como língua nativa. Até então, as entrevistas coletivas só poderiam ser conduzidas em inglês, na língua nativa de cada equipe ou em outro idioma previamente solicitado pelas respectivas seleções.

Essa restrição gerou pelo menos três episódios controversos envolvendo a não permissão para o uso da língua espanhola, que repercutiram negativamente antes da decisão da FIFA de alterar a regra. Um dos primeiros casos ocorreu com o jogador argentino Lionel Messi. Durante uma coletiva, um jornalista fez uma pergunta em espanhol, mas o interfone do evento foi cortado, impedindo que a pergunta fosse ouvida. Quando Messi tentou responder, foi interrompido com o pedido para que falasse em espanhol.

O jogador justificou: "É melhor". No entanto, em seguida, ouviu de um mediador que não havia tradução disponível para o espanhol. Esse episódio destacou a rigidez da regra anterior, que não garantia tradução simultânea para o espanhol a menos que as seleções interessadas a solicitassem antecipadamente. Outro episódio envolveu o jogador marroquino Achraf Hakimi, nascido e criado em Madri.

Um jornalista mexicano lhe fez uma pergunta em espanhol, mas o mediador da FIFA afirmou que Hakimi só poderia responder em francês ou árabe, lembrando ao repórter que perguntas em espanhol não estavam permitidas. De acordo com o Globo Esporte, a FIFA explicou que se tratava de uma questão operacional: antes das partidas, as equipes envolvidas informam em quais idiomas desejam que as entrevistas sejam traduzidas, além da língua materna de cada time.

Nesse caso específico, o Brasil havia solicitado apenas tradução para português e italiano (língua materna do técnico Carlo Ancelotti), enquanto Marrocos pediu apenas árabe e francês. A ausência do espanhol na lista de traduções disponíveis levou ao veto. Também no sábado, o meio-campista holandês Frenkie de Jong, do Barcelona, enfrentou situação similar antes da partida contra o Japão.

Quando um jornalista mexicano iniciou a pergunta em espanhol, um moderador da FIFA interveio, determinando que a pergunta deveria ser feita em inglês, japonês ou holandês. De Jong respondeu em inglês, mas esse foi o último episódio em que o espanhol foi vetado. A partir da decisão anunciada, a FIFA garantiu que, assim como ocorre com o inglês, sempre haverá tradutor para o espanhol, independentemente das seleções que estiverem jogando ou do país-sede da entrevista (EUA, Canadá ou México).

A mudança visa maior inclusão e praticidade, considerando que o espanhol é uma das línguas mais faladas no mundo e particularmente relevante nas nações-sede da Copa de 2026. A política anterior era vista como discriminatória por muitos jornalistas e torcedores, especialmente em um torneio que acontecerá em países onde o espanhol é oficial (México) ou amplamente compreendido (EUA e Canadá têm grandes populações hispanófonas). A nova regra assegura que o espanhol terá tratamento equivalente ao inglês, língua franca do evento.

A FIFA declarou que a alteração entrará em vigor imediatamente, abolindo a necessidade de solicitação prévia para tradução ao espanhol. Essa decisão representa um avanço na promoção de multilinguismo e no respeito à diversidade linguística, facilitando o trabalho da imprensa internacional e melhorando a experiência de comunicação para jogadores e técnicos que falam espanhol como primeira ou segunda língua





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