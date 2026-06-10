FIFA exige mudanças em uniforme do Haiti para a Copa do Mundo

A FIFA requisitou alterações na camisa da seleção haitiana, alegando que a ilustração da Batalha de Vertières poderia ser vista como mensagem política. A fornecedora Saeta explicou o processo de criação e garantiu que o novo design cumpre as normas da entidade.

A Federação Haiti ana de Futebol recebeu, na última terça‑feira (9), um pedido formal da FIFA para modificar o uniforme oficial da seleção que se prepara para a Copa do Mundo.

A solicitação surgiu depois que a entidade máxima do futebol detectou que certos elementos gráficos da camisa poderiam ser interpretados como mensagens de cunho político, o que contraria as normas que regem os equipamentos utilizados nas competições internacionais. A peça em questão exibia, no peito, uma ilustração da Batalha de Vertières, conflito que ocorreu em 1803 e marcou o fim do domínio colonial francês sobre o território haitiano.

Embora o desenho tenha sido concebido como uma homenagem ao heroísmo e à resistência do povo de Haiti, a FIFA considerou que a imagem poderia ser lida como um símbolo político, exigindo ajustes antes da aprovação definitiva do traje para o mundial. A empresa fornecedora dos uniformes, a marca sul‑americana Saeta, emitiu um comunicado detalhando todo o processo de criação e aprovação do vestuário.

Segundo a nota, o desenvolvimento da camisa foi realizado em estreita colaboração com a federação nacional, passando por várias etapas de concepção, refinamento de conceitos e submissão ao rigoroso crivo da FIFA. O objetivo declarado da Saeta foi produzir uma peça que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito de unidade da nação caribenha, sem intenção de veicular posicionamentos políticos.

Durante a revisão, entretanto, os técnicos da FIFA apontaram que a representação da Batalha de Vertières poderia ser percebida de forma diferente à luz dos regulamentos sobre símbolos e mensagens em uniformes, recomendando a remoção ou alteração de alguns detalhes gráficos. A empresa respeitou plenamente as instruções recebidas, afirmando que já implementou as modificações solicitadas e que a nova versão da camisa está em conformidade com as exigências da entidade organizadora.

Com a alteração concluída, a seleção haitiana segue confiante rumo à estreia na Copa do Mundo, celebrando o retorno ao maior palco do futebol após décadas de ausência. A Saeta reforçou seu orgulho de ter contribuído para esse momento histórico, destacando a parceria bem‑sucedida com a Federação Haitiana de Futebol e reiterando o compromisso de apoiar o desenvolvimento do esporte no país.

O episódio também traz à tona o delicado equilíbrio que as organizações esportivas precisam manter entre a liberdade criativa dos designers e o respeito às normas que proíbem a exibição de mensagens políticas em competições oficiais. Enquanto a equipe se prepara para enfrentar os desafios da fase de grupos, a nova camisa - agora livre de quaisquer interpretações controversas - simboliza a determinação de um povo que, através do futebol, busca projetar sua identidade e esperança para o mundo inteiro





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