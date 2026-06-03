Fifa confirma uniformes tradicionais para seleções campeãs mundiais e divulgou cores dos uniformes das estreantes

A Fifa confirmou que todas as seleções campeãs mundiais estarão usando seus uniformes tradicionais na competição de 2026. Além disso, as cores dos uniformes das seleções estreantes também foram divulgadas. A entidade também anunciou novidades para a edição de 2026, incluindo o uso de patches especiais para reconhecer marcos individuais e a criação do chamado 'patch de legado' para homenagear atletas com trajetória histórica no torneio.

A Fifa confirmou que todas as seleções campeãs mundiais iniciarão a competição com seus uniformes tradicionais. Além disso, as cores dos uniformes das seleções estreantes também foram divulgadas.

A entidade também anunciou novidades para a edição de 2026, incluindo o uso de patches especiais para reconhecer marcos individuais e a criação do chamado 'patch de legado' para homenagear atletas com trajetória histórica no torneio. A fase de grupos será disputada entre 48 seleções em 72 jogos, com os números de 1 a 26 sendo atribuídos aos jogadores de cada equipe





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