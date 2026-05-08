Fifa concede anistia a jogadores suspensos e define estreia das seleções na Copa do Mundo

O Bureau do Conselho da Fifa aprovou a anistia para jogadores suspensos da primeira rodada da Copa do Mundo, incluindo Otamendi, Caicedo e Salman. A Argentina estreia contra a Argelia, o Equador contra a Costa do Marfim e o Catar contra a Suíça. A decisão permite que os times contem com seus principais atletas desde o início do torneio.

O Bureau do Conselho da Fifa , composto pelo presidente Gianni Infantino e representantes das seis confederações continentais, aprovou a anistia para todos os jogadores que estavam suspensos da primeira rodada da Copa do Mundo.

A decisão beneficia atletas como Nicolás Otamendi e Moisés Caicedo, que foram expulsos durante o confronto entre Equador e Argentina nas Eliminatórias, em setembro do ano passado. Otamendi recebeu cartão vermelho direto após uma falta em Enner Valencia, enquanto Caicedo foi expulso após dois cartões amarelos. De acordo com o regulamento da Copa do Mundo, jogadores expulsos na última rodada das Eliminatórias ficam automaticamente suspensos para a primeira partida do Mundial.

No entanto, as federações da Argentina e do Equador solicitaram formalmente à Fifa a anulação das punições, o que foi aprovado nesta sexta-feira (8). Além deles, o catari Salman, expulso em outubro durante o jogo contra os Emirados Árabes Unidos, também foi beneficiado pela medida. A Argentina, cabeça de chave do Grupo J, estreia na Copa do Mundo em 16 de junho, enfrentando a Argelia em Kansas City.

Já o Equador, no Grupo E, inicia sua campanha contra a Costa do Marfim, na Filadélfia, em 14 de junho. O Catar, por sua vez, no Grupo B, começa o torneio contra a Suíça, em Santa Clara, no dia 13. A Fifa destacou que a anistia foi concedida após análise cuidadosa dos casos e consideração das circunstâncias específicas de cada expulsão.

A decisão permite que os times contem com seus principais jogadores desde o início da competição, o que pode impactar significativamente os resultados das partidas iniciais. A Copa do Mundo, que promete ser um dos maiores espetáculos esportivos do ano, terá a participação de 32 seleções, que disputarão o título em estádios espalhados por todo o país-sede. A expectativa é de que o evento atraia milhões de espectadores, tanto presencialmente quanto por meio de transmissões televisivas e online.

A Fifa também reforçou a importância do fair play e do respeito às regras durante todo o torneio, incentivando os atletas a competir com justiça e esporte





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