Fifa abre investigação após movimento do árbitro de vídeo Shaun Evans antes do jogo Alemanha x Curaçao

A entidade máxima do futebol abriu uma análise formal após um movimento do árbitro de vídeo Shaun Evans antes do jogo Alemanha x Curaçao, que foi interpretado como um sinal de 'White Power'.

Movimento realizado pelo australiano Shaun Evans antes de Alemanha x Curaçao levou a Fifa a abrir uma investigação durante o Mundial de 2026escalado para atuar na cabine do VAR durante o confronto.

Durante a apresentação oficial da equipe de arbitragem, ele apareceu fazendo um sinal com as mãos que foi interpretado por parte do público como uma⚠️ ATENÇÃO! A FIFA busca explicações sobre um gesto feito pelo árbitro de vídeo australiano Shaun Evans antes da vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao. Quando a transmissão mostrou a sala do VAR, Evans apareceu fazendo um sinal com a mão semelhante a um ‘OK’ invertido.

A controvérsia gira em torno da posição dos dedos utilizada por Evans. Dependendo da interpretação visual, o gesto pode formar as letras ‘W’ e ‘P’, iniciais da expressão em inglês ‘White Power’ nos Estados Unidos e em outros países. Com o passar dos anos, organizações que monitoram discursos de ódio passaram a registrar o símbolo como potencialmente ligado a ideologias supremacistas. Árbitro profissional desde 2004, Shaun Evans integra o quadro da federação australiana e tem experiência em competições internacionais.

Ele também participou daAté o momento, não há confirmação de que o gesto tenha sido realizado com intenção política ou ideológica. Ainda assim, a repercussão levou a Fifa a abrir uma análise formal do episódio. A entidade máxima do futebol confirmou que está reunindo informações para esclarecer o ocorrido. O objetivo é determinar o contexto do gesto e verificar se houve qualquer violação dos códigos disciplinares ou de conduta da competição.

Aos 18 anos, Yamal já é tratado como um dos rostos do futebol mundial e peça-chave da Espanha na busca pelo títuloAlém da Copa: por que cada vez mais marroquinos estão escolhendo o Brasil? A partida, disputada em Seattle, é considerada chave para a definição do Grupo G, que ainda conta com Irã e Nova Zelândi





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