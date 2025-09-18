Fiat apresenta planos ambiciosos para o mercado brasileiro com 5 novos carros até 2030

A Fiat anunciou planos agressivos para o mercado brasileiro, com o lançamento de cinco novos carros entre 2026 e 2030. O foco será em modelos acessíveis e populares, representando a aposta da marca no país.

A Fiat anunciou o lançamento de cinco novos modelos no Brasil entre 2026 e 2030, marcando o início das celebrações dos 50 anos da marca no país. A notícia foi revelada por Frederico Battaglia, vice-presidente da Fiat para a América do Sul, em Turim, Itália. Os novos carros estarão disponíveis em diferentes segmentos, incluindo hatchs, SUVs e picapes, com foco em acessibilidade e atendendo às necessidades do consumidor brasileiro. A empresa investiu R$ 30 bilhões na produção desses veículos.

Nenhum dos modelos foi revelado, mas há fortes indícios de quais podemos esperar. Battaglia afirmou que a marca confia no mercado brasileiro e que os cinco novos carros serão desenvolvimento sobre a plataforma Smart Car, uma versão simplificada da CMP utilizada atualmente em modelos Citroën e Peugeot. A decisão sobre a manutenção dos nomes atuais ou a imposição de novos nomes dependerá de análises de mercado e da percepção do consumidor. O primeiro lançamento, previsto para 2026, será o Grande Panda, produzido em Betim, Minas Gerais. O modelo substituirá o Mobi e o Argo, apresentando um design neoretro e motores 1.0 Firefly (75 cv) e 1.0 T200, possivelmente com opção híbrida leve de 12V. A Fiat também apresentou uma picape conceitual em um vídeo durante o evento, que pode apontar para a nova geração da Strada, a ser lançada em breve. Outros modelos apontados são um SUV compacto, novas gerações de Fastback e Toro, a última utilizando a plataforma STLA Medium, que também será usada na produção do Jeep Compass e Peugeot 3008 em Goiana, Pernambuco





