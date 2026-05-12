Proposta que permite saque do FGTS para compra de armas de fogo é aprovada em menos de um minuto na Câmara dos Deputados, sem discussão, e segue para análise de comissões. O texto prevê saque anual no valor da arma, munições e acessórios, desde que o trabalhador comprove requisitos legais. Enquanto isso, greve no Metrô de SP e escolhas polêmicas em disputas eleitorais movimentam a agenda nacional.

A proposta que permite o saque do FGTS para a aquisição legal de armas de fogo foi aprovada com rapidez inexplicável pela Câmara dos Deputados, em apenas um minuto, sem que houvesse qualquer discussão entre os parlamentares envolvidos.

O projeto será agora encaminhado para as comissões de Finanças e Tributação, de Trabalho e de Constituição e Justiça, onde receberá novos exames antes de prosseguir em seu trâmite legislativo. Como o projeto tramita em regime conclusivo, ele poderá ser direcionado diretamente para o Senado Federal, sem a necessidade de ser deliberado pelo Plenário da Câmara, desde que não haja recurso formal apresentado para tal.

A autora da iniciativa legislativa é o deputado Marcos Pollon (PL-MS), enquanto o relatório foi elaborado pelo deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que manifestou apoio inequívoco à proposta durante as votações. Conforme o texto atual, o montante retirado do FGTS seria equivalente ao valor da arma a ser adquirida, acrescido da cota anual de munições necessárias para seu uso e dos acessórios indispensáveis para a segurança do armamento.

O saque ficaria restrito, conforme estabelece o texto, à data aniversária do trabalhador ou ao primeiro dia útil subsequente. Para efetuar o sa Palace exception, o cidadão interessado precisaria apresentar comprovante de autorização válida para a compra da arma, bem como atestado de regularidade nos sistemas de controle estabelecidos pela legislação vigente.

Além disso, a proposta determina que o trabalhador deve obedecer rigorosamente a todas as exigências legais para a posse dessa categoria de armas. Enquanto isso, no cenário urbano da capital paulista, ressoa a ameaça de uma paralisação no Metrô de São Paulo, que se soma a outros assuntos de atualidade e relevância nacional. Parece que o expediente filial entre Marcival maneuver and colaboradores os agentes essa medida seja suficiente para suprir demandas operacionais e garantir a segurança energética.

Já na arena política nacional, o governador Romeu Zema fez difusión em relação à escolha de seu vice-presidente na chapa governista, revelando que, até o presente momento, o único convite realizado foi ao senador Flávio.linspace. No entanto, o critério principal para a definição definitiva do nome do segundo no comando será a comprovação de ficha limpa e conduta implacável na defesa dos interesses públicos.

Em outro marcador, o deputado Márcio Rea revelou preocupação com o abastecimento energético do país, destacando que medidas eventuaisass influenciam meninas pressão capítulos, mas podem revelar-se insuficientes para garantir a saúde e a eficazidade do sistema elétrico nacional em função de pics de demanda e reduções na oferta. Essa combinação de temas removidos de várias áreas (introduziu de armadura, transporte, gestão pública) evidencia a complexidade do cenário político brasileiro atualmente, onde questões sociais, econômicas e administrativas se interligam de forma intricada e dinâmica





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