FGTS: como funciona o saque-aniversário e quais as regras para 2025

Entenda detalhadamente as regras, prazos, tabela de valores e consequências da adesão ao Saque-Aniversário do FGTS, que permite resgate anual parcial do saldo, e o calendário de saque por mês de nascimento.

O Saque-Aniversário do FGTS é um mecanismo que permite aos trabalhadores resgatar anualmente uma parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O recurso se refere tanto a contas ativas quanto inativas e fica disponível para resgate durante um período específico de até 90 dias. Para os optantes, o prazo de saque segue um calendário escalonado, que, na presente janela, se estende até 31 de agosto. O valor liberado é calculado por meio da aplicação de uma alíquota progressiva, que varia de 5% a 50% sobre o saldo total consolidado das contas do FGTS do trabalhador.

A esse montante, é acrescida uma parcela adicional, cujo valor é tabelado e cresce conforme a faixa de saldo. Por exemplo, um trabalhador com R$ 1.000,00 no FGTS, enquadrado na alíquota de 40%, teria direito a R$ 400,00. Somando a parcela adicional correspondente, que no exemplo seria de R$ 50,00, o total a ser sacado chegaria a R$ 450,00. Esta modalidade está disponível para todos os trabalhadores que se enquadrem nos critérios legais e que possuam saldo liberado para saque.

A adesão ao Saque-Aniversário é opcional e pode ser realizada ou modificada a cada ano, mediante solicitação no canal oficial. É crucial destacar que ao optar por este regime, o trabalhador perde o direito de resgatar a totalidade do saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Nessa hipótese, o direito se restringe à multa rescisória de 40% sobre o saldo da conta, incidente apenas sobre o saldo remanescente após os resgates anuais.

Caso o trabalhador tenha aderido ao Saque-Aniversário e decida retornar ao regime padrão, o ―saque-rescisão―, deverá solicitar o cancelamento da adesão através do aplicativo do FGTS. No entanto, a mudança só produzirá efeitos após um período de carência de 24 meses. O cronograma de saque para a modalidade é organizado pelo mês de nascimento do trabalhador. Para os nascidos em janeiro, o período de saque vai de 2 de janeiro a 31 de março.

Nascidos em março podem sacar de 2 de março a 29 de maio. Quem nasceu em maio tem a janela de 4 de maio a 31 de julho. Os nascidos em julho sacam de 1° de julho a 30 de setembro. Para setembro, o prazo é de 1° de setembro a 30 de novembro.

Finalmente, os nascidos em novembro possuem o período mais extenso, de 2 de novembro até 29 de janeiro de 2027. Esta sistemática visa organizar o fluxo de saques e evitar sobrecarga nos sistemas bancários.

A modalidade representa uma forma de o trabalhador utilizar uma parcela de sua poupança compulsória durante a vida ativa, mas exige uma avaliação cuidadosa sobre as implicações no momento da demissão, pois a perda do acesso ao saldo integral pode comprometer recursos importantes para transições de carreira ou situações de emergência. Portanto, a decisão de aderir deve ser tomada com base em um planejamento financeiro de longo prazo, considerando a necessidade de liquidez imediata versus a segurança de uma reserva maior para eventos futuro





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