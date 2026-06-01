Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

FGTS: como funciona o saque-aniversário e quais as regras para 2025

Economia News

FGTS: como funciona o saque-aniversário e quais as regras para 2025
FGTSSaque-AniversárioCalendário Saque FGTS
📆6/1/2026 6:16 AM
📰sbtnews
142 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 77% · Publisher: 51%

Entenda detalhadamente as regras, prazos, tabela de valores e consequências da adesão ao Saque-Aniversário do FGTS, que permite resgate anual parcial do saldo, e o calendário de saque por mês de nascimento.

O Saque-Aniversário do FGTS é um mecanismo que permite aos trabalhadores resgatar anualmente uma parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O recurso se refere tanto a contas ativas quanto inativas e fica disponível para resgate durante um período específico de até 90 dias. Para os optantes, o prazo de saque segue um calendário escalonado, que, na presente janela, se estende até 31 de agosto. O valor liberado é calculado por meio da aplicação de uma alíquota progressiva, que varia de 5% a 50% sobre o saldo total consolidado das contas do FGTS do trabalhador.

A esse montante, é acrescida uma parcela adicional, cujo valor é tabelado e cresce conforme a faixa de saldo. Por exemplo, um trabalhador com R$ 1.000,00 no FGTS, enquadrado na alíquota de 40%, teria direito a R$ 400,00. Somando a parcela adicional correspondente, que no exemplo seria de R$ 50,00, o total a ser sacado chegaria a R$ 450,00. Esta modalidade está disponível para todos os trabalhadores que se enquadrem nos critérios legais e que possuam saldo liberado para saque.

A adesão ao Saque-Aniversário é opcional e pode ser realizada ou modificada a cada ano, mediante solicitação no canal oficial. É crucial destacar que ao optar por este regime, o trabalhador perde o direito de resgatar a totalidade do saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Nessa hipótese, o direito se restringe à multa rescisória de 40% sobre o saldo da conta, incidente apenas sobre o saldo remanescente após os resgates anuais.

Caso o trabalhador tenha aderido ao Saque-Aniversário e decida retornar ao regime padrão, o ―saque-rescisão―, deverá solicitar o cancelamento da adesão através do aplicativo do FGTS. No entanto, a mudança só produzirá efeitos após um período de carência de 24 meses. O cronograma de saque para a modalidade é organizado pelo mês de nascimento do trabalhador. Para os nascidos em janeiro, o período de saque vai de 2 de janeiro a 31 de março.

Nascidos em março podem sacar de 2 de março a 29 de maio. Quem nasceu em maio tem a janela de 4 de maio a 31 de julho. Os nascidos em julho sacam de 1° de julho a 30 de setembro. Para setembro, o prazo é de 1° de setembro a 30 de novembro.

Finalmente, os nascidos em novembro possuem o período mais extenso, de 2 de novembro até 29 de janeiro de 2027. Esta sistemática visa organizar o fluxo de saques e evitar sobrecarga nos sistemas bancários.

A modalidade representa uma forma de o trabalhador utilizar uma parcela de sua poupança compulsória durante a vida ativa, mas exige uma avaliação cuidadosa sobre as implicações no momento da demissão, pois a perda do acesso ao saldo integral pode comprometer recursos importantes para transições de carreira ou situações de emergência. Portanto, a decisão de aderir deve ser tomada com base em um planejamento financeiro de longo prazo, considerando a necessidade de liquidez imediata versus a segurança de uma reserva maior para eventos futuro

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sbtnews /  🏆 25. in BR

FGTS Saque-Aniversário Calendário Saque FGTS Regras FGTS 2025 Multa Rescisória

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IR 2025: Primeiro lote de restituição e o que acontece com quem não declaraIR 2025: Primeiro lote de restituição e o que acontece com quem não declaraSaiba quem recebe no primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 e as consequências de não entregar a declaração, incluindo multa e pendência no CPF.
Read more »

Liga dos Campeões 2025/26: Arsenal e PSG se enfrentam em final emocionanteLiga dos Campeões 2025/26: Arsenal e PSG se enfrentam em final emocionanteA final da Liga dos Campeões de 2025/26 é um encontro emocionante entre o Arsenal e o Paris Saint-Germain, com o vencedor garantindo cerca de 25 milhões de euros. Além disso, os dois clubes já arrecadaram montantes milionários ao longo da competição.
Read more »

MEI deve declarar faturamento de 2025 até domingo (31)MEI deve declarar faturamento de 2025 até domingo (31)O MEI deve fazer a declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) até este domingo (31) para declarar o faturamento de 2025.
Read more »

Rock in Rio 2025: Calvin Harris, Black Eyed Peas e Ivete Sangalo completam line-upRock in Rio 2025: Calvin Harris, Black Eyed Peas e Ivete Sangalo completam line-upFestival divulga atrações restantes para edição de setembro com estreias de Calvin Harris, Halsey e Lola Young, além de retorno de Black Eyed Peas e Ne-Yo.
Read more »



Render Time: 2026-06-01 09:16:29