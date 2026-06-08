O ex-atacante da seleção holandesa Robin van Persie foi demitido do cargo de técnico do Feyenoord depois de uma temporada com resultados decepcionantes. O clube de Roterdã anunciou a saída do treinador após o vice no Campeonato Holandês e a classificação para a Liga dos Campeões.

Com vice-campeonato, Feyenoord se classificou para próxima Liga dos Campeões, mas nem chegou perto de disputar título, terminando 19 pontos atrás do campeão PSV. Robin van Persie, ex-atacante da seleção holandesa, foi demitido como técnico do Feyenoord após temporada decepcionante , mesmo com a classificação para a Liga dos Campeões.

O clube terminou em segundo no Campeonato Holandês, 19 pontos atrás do PSV. Van Persie, famoso pelo gol na Copa de 2014 contra a Espanha, deixa o cargo após um ano e meio, buscando um novo treinador para a próxima temporada. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Robin Van Persie Técnico Demitido Temporada Decepcionante Liga Dos Campeões Campeonato Holandês PSV Eindhoven Irineu GLOBO Inteligência Artificial Leitores Títulos Produção De Conteúdo Supervisionada Por Jornalistas Tênis Tendença Quadras Torneios Experiência Exclusiva Estilo De Vida Luxo Inovação Brasil Estados Unidos Tráfico Campanha Para Reeleição Superastro Problemas De Fundo Susto Medocridade Da Renda Média

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tempo Real | Romênia x GalesÚltimas notícias, estatísticas e comentários em tempo real do Amistosos de seleções 2026 entre Romênia x Gales | LANCE!

Read more »

Tempo Real | Suíça x AustráliaÚltimas notícias, estatísticas e comentários em tempo real do Amistosos de seleções 2026 entre Suíça x Austrália | LANCE!

Read more »

Preços dos combustíveis podem continuar elevados por mais tempo, diz CEO da LatamO acordo alcançado no Oriente Médio pode não ser suficiente para reduzir os preços dos combustíveis, segundo o CEO da Latam. A empresa afirma que os preços continuarão elevados por mais tempo, apesar da tentativa de estabilização do mercado. Além disso, o governo do Acre vai acionar a Justiça contra uma construtora após a queda de uma ponte, e trabalhadores do estádio SoFi Stadium em Los Angeles exigiram proteção para suas informações pessoais não serem confiscadas pelas autoridades de imigração dos EUA.

Read more »

Brasil prevê nova reunião e tenta ganhar tempo com EUABrasil programa nova reunião com EUA para ganhar tempo. Enquanto isso, republicanos no Senado e na Câmara desafiam Trump em várias frentes, como financiamento ao Irã, ajuda à Ucrânia e espionagem doméstica, mostrando crescente dissidência. Democratas minimizam a rebelião, atribuindo-a à política eleitoral.

Read more »