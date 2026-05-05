Festival de Teatro do Rio de Janeiro anuncia segunda edição com Grupo Galpão e Marco Nanini

O Festival de Teatro do Rio de Janeiro retorna em julho e agosto com uma programação repleta de espetáculos, estreias e atividades culturais. O Grupo Galpão abre o evento com (Um) ensaio sobre a cegueira, enquanto Marco Nanini encerra com a estreia de Fim de partida, clássico de Samuel Beckett. A diretora artística Aniela Jordan destaca o sucesso da primeira edição e a importância do festival para a cena teatral carioca.

O Festival de Teatro do Rio de Janeiro, que estreou com grande sucesso e lotação esgotada em sua primeira edição, está de volta para uma segunda temporada repleta de espetáculos marcantes, estreias e atividades culturais.

De 29 de julho a 16 de agosto, os Teatros Riachuelo e TotalEnergies serão os palcos de uma programação diversificada, que inclui peças que impactaram a cena teatral brasileira no último ano, além de encontros, bate-papos, palestras, oficinas e workshops. O evento, produzido pela Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho, e curadoria de Maria Siman, já revelou duas atrações especiais que vão abrir e fechar o festival.

O lendário Grupo Galpão, vindo de Belo Horizonte, será responsável pela abertura no dia 29 de julho, no Teatro Riachuelo, com a aclamada peça (Um) ensaio sobre a cegueira, que causou grande expectativa e disputa por ingressos em sua curta temporada na cidade. Já o encerramento ficará por conta de uma estreia muito aguardada: a chegada do novo espetáculo de Marco Nanini ao Rio de Janeiro, em agosto, no palco do TotalEnergies.

Dirigido por Rodrigo Portella, Nanini protagoniza Fim de partida, clássico de Samuel Beckett, ao lado de Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França. A montagem, que estreia neste mês em São Paulo, promete ser um dos destaques do festival. A diretora artística Aniela Jordan expressou sua satisfação com o sucesso da primeira edição, destacando não apenas os espetáculos lotados, mas também o interesse e os debates gerados pelas ações formativas, que atraíram uma plateia diversa e atenta.

A ideia do festival é mobilizar a cena teatral carioca, fomentar a produção e contribuir para a formação de novas plateias. Em breve, a programação completa será anunciada, com muitas novidades especiais para os amantes do teatro





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