Festival da Gente leva música, gastronomia e clima de Copa à Concha Acústica de Rio das Ostras

Evento gratuito reúne shows, oficina infantil, transmissão do jogo do Brasil e internet pública em um fim de semana de atrações para toda a família

A Concha Acústica de Rio das Ostras será palco do Festival da Gente nos dias 13 e 14 de abril, oferecendo uma programação gratuita que une cultura, lazer e a transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O evento promete movimentar o Centro da cidade com shows musicais, apresentações de dança, gastronomia e atividades para crianças, atraindo moradores e turistas. A transmissão do jogo entre Brasil e Marrocos, no sábado às 19h, em um telão, será um dos pontos altos, criando um ambiente de festa e confraternização.

Além disso, o público poderá conferir as apresentações dos cantores Sandro Martins e Erica Carvalho, dos DJs Lipe Cardillo e Felipe Santô e da Cia Macaé Dance. Para as crianças, haverá uma oficina de gastronomia infantil, com 40 vagas por dia, focada em noções de higiene e manipulação de alimentos. O evento também disponibilizará internet pública gratuita mediante cadastro, facilitando a interação e o compartilhamento de momentos.

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o Festival da Gente tem produção da Sancell e apoio de diversas instituições, reforçando a vocação cultural de Rio das Ostras e incentivando a ocupação dos equipamentos públicos





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival Da Gente Concha Acústica Rio Das Ostras Copa Do Mundo Transmissão De Jogo Música Gastronomia Oficina Infantil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

André Luiz Frambach se emociona ao falar de Larissa Manoela: 'A gente se reergueu' | TelevisãoAtor recebeu um recado carinhoso da mulher durante o 'Encontro'

Read more »

Antes do início da Copa, clima ligado ao torneio ainda é tímido em Nova YorkRegião espera movimentar US$ 3,3 bilhões com o Mundial, mas as ruas de Manhattan ainda têm poucas referências a futebol

Read more »

No clima da Copa, festival infantil aposta no futebol para tirar crianças das telasCopa do Mundo: Kidzhouse Festival estreia no Rio em 28 de junho com atrações infantis, shows, personagens e espaço 'Mais Bola, Menos Tela'.

Read more »

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.

Read more »