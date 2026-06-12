Festival da Gente leva música, gastronomia e clima de Copa à Concha Acústica de Rio das Ostras

Evento gratuito reúne shows, oficina infantil, transmissão do jogo do Brasil e internet pública em um fim de semana de atrações para toda a família
A Concha Acústica de Rio das Ostras será palco do Festival da Gente nos dias 13 e 14 de abril, oferecendo uma programação gratuita que une cultura, lazer e a transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
O evento promete movimentar o Centro da cidade com shows musicais, apresentações de dança, gastronomia e atividades para crianças, atraindo moradores e turistas. A transmissão do jogo entre Brasil e Marrocos, no sábado às 19h, em um telão, será um dos pontos altos, criando um ambiente de festa e confraternização.
Além disso, o público poderá conferir as apresentações dos cantores Sandro Martins e Erica Carvalho, dos DJs Lipe Cardillo e Felipe Santô e da Cia Macaé Dance. Para as crianças, haverá uma oficina de gastronomia infantil, com 40 vagas por dia, focada em noções de higiene e manipulação de alimentos. O evento também disponibilizará internet pública gratuita mediante cadastro, facilitando a interação e o compartilhamento de momentos.
Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o Festival da Gente tem produção da Sancell e apoio de diversas instituições, reforçando a vocação cultural de Rio das Ostras e incentivando a ocupação dos equipamentos públicos
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