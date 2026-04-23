Festa de Abril 2026 em Varre-Sai: Celebração da Cultura, Turismo e Economia Local

Varre-Sai se prepara para a grandiosa Festa de Abril 2026, um evento que valoriza a cultura, incentiva o turismo e fortalece a economia local, com uma programação diversificada e atrações para todos os gostos.

A cidade de Varre-Sai , no noroeste do estado do Rio de Janeiro, se prepara para receber a grandiosa Festa de Abril 2026, um evento que reafirma o compromisso do governo municipal com a valorização da cultura local, o estímulo ao turismo e o fortalecimento da economia da região.

A festa, que se consolidou como um dos eventos mais tradicionais do interior fluminense, acontecerá entre os dias 24, 25 e 26 de abril, transformando a Rua do Meio (Berdinho de Oliveira Santos) em um palco vibrante de música, dança, gastronomia e celebração da identidade varre-saiense. Varre-Sai, carinhosamente conhecida como a 'Capital do Café' da região, aproveita a Festa de Abril para resgatar e celebrar sua rica história, suas tradições e sua cultura, oferecendo aos visitantes uma experiência turística autêntica e memorável.

A programação diversificada foi cuidadosamente elaborada para atender a todos os gostos e idades, com atrações que vão desde shows de artistas locais emergentes até apresentações de nomes consagrados da música brasileira. A expectativa é que a edição de 2026 supere os recordes de público e movimentação econômica dos anos anteriores, impulsionando o desenvolvimento do município e gerando renda para a população local.

A organização do evento tem trabalhado em estreita colaboração com comerciantes, hotéis e outros prestadores de serviços para garantir uma infraestrutura adequada e uma experiência acolhedora para todos os visitantes. Além da programação musical, a Festa de Abril contará com uma ampla variedade de opções gastronômicas, com destaque para os produtos típicos da culinária local, como o famoso café de Varre-Sai, doces caseiros e pratos regionais.

Artesãos e produtores locais também terão espaço para expor e comercializar seus produtos, valorizando o trabalho manual e a economia criativa da região. A Festa de Abril é mais do que um evento festivo; é uma oportunidade de fortalecer os laços comunitários, promover o intercâmbio cultural e celebrar a identidade varre-saiense. A programação musical da Festa de Abril 2026 é um dos principais atrativos do evento, reunindo artistas de diferentes estilos e gerações.

A abertura da festa, na sexta-feira, ficará por conta de Reis da Noite e Balacobaco, que prometem animar o público com seus ritmos contagiantes. O encerramento da noite será com o DJ Catraca, que trará o melhor da música eletrônica para a Rua do Meio. No sábado, a festa contará com as apresentações de Raylane Mendes e Eletra, artistas que já conquistaram o público com suas músicas e performances.

A grande atração da noite será o show de João Lucas & Marcelo, dupla sertaneja que arrasta multidões por todo o país. Para encerrar a noite, o DJ Monicca agitará a pista de dança com seus sets eletrizantes. O domingo será marcado por uma programação especial, que começa com o tradicional Encontro de Bandas em comemoração aos 109 anos da Lira Santa Cecília, uma das mais antigas e tradicionais bandas musicais da região.

Em seguida, a Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino se apresentará, encantando o público com sua música clássica. A banda Alta Voltagem também marcará presença, com um show repleto de energia e hits do rock nacional. E para encerrar a festividade, o DJ Catraca retornará para mais uma apresentação, garantindo a animação até o final da noite.

A diversidade da programação musical da Festa de Abril 2026 é um reflexo do compromisso do governo municipal em oferecer opções de entretenimento para todos os gostos e idades, valorizando tanto os artistas locais quanto os nomes reconhecidos da música brasileira. A Festa de Abril de Varre-Sai não é apenas um evento cultural e de entretenimento, mas também um importante motor para o desenvolvimento econômico do município.

A expectativa é que a edição de 2026 atraia um número ainda maior de turistas em comparação com os anos anteriores, gerando um impacto positivo em diversos setores da economia local, como hotéis, restaurantes, comércio e serviços. A festa impulsiona a geração de empregos temporários e permanentes, além de aumentar a arrecadação de impostos, que podem ser reinvestidos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

O governo municipal tem investido em melhorias na infraestrutura da cidade para receber os visitantes com conforto e segurança, incluindo a revitalização da Rua do Meio, a ampliação da oferta de estacionamento e a intensificação da segurança pública. Além disso, a organização do evento tem promovido campanhas de divulgação em diferentes mídias, como televisão, rádio, internet e redes sociais, para atrair turistas de outras cidades e estados.

A Festa de Abril também é uma oportunidade para promover a imagem de Varre-Sai como um destino turístico atraente, com potencial para o desenvolvimento do turismo rural, gastronômico e cultural. A valorização da cultura local e a preservação do patrimônio histórico são elementos importantes para atrair turistas que buscam experiências autênticas e diferenciadas.

A Festa de Abril é, portanto, um evento estratégico para o desenvolvimento sustentável de Varre-Sai, que contribui para a geração de renda, a criação de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população





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