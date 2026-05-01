Ferroviária garante acesso à Série A1 do Paulista após empate contra o Ituano

A Ferroviária retornou à elite do Campeonato Paulista após um empate por 1 a 1 contra o Ituano na semifinal do Paulistão A2. O clube grená, que havia sido rebaixado em 2023, agora se prepara para a final contra o mesmo adversário, com a vantagem de ser mandante no jogo de volta. A equipe busca consolidar seu retorno ao topo do futebol paulista.
A Ferroviária conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista após um empate por 1 a 1 contra o Ituano , na noite desta quinta-feira (30), no jogo de volta da semifinal do Paulistão A2 , realizado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.
O resultado foi suficiente para garantir a classificação, já que a equipe grená havia vencido a partida de ida por 1 a 0, no Novelli Júnior, em Itu, na última quinta-feira (28). Com isso, a Locomotiva Grená volta à elite do futebol paulista após ter sido rebaixada em 2023. Na final, o adversário será novamente o Ituano, que eliminou o Votuporanguense e segue na busca pelo título.
Devido à melhor campanha no agregado das três fases, a Ferroviária terá a vantagem de ser mandante no confronto de volta. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou os detalhes, mas a tabela básica aponta que os jogos decisivos acontecerão nas próximas quartas-feiras, 6 e 13 de maio. A equipe grená vem apresentando um desempenho consistente desde o rebaixamento, com resultados que chamam a atenção.
Em 2024, a Ferroviária foi eliminada pelo Juventus nas quartas de final do Paulistão A2, nos pênaltis. No ano passado, também nos pênaltis, caiu para o Ituano, novamente nas quartas. Atualmente, na Série C do Campeonato Brasileiro, a Locomotiva Grená ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento para a Série D. A volta à Série A1 representa um marco importante para o clube, que busca reafirmar sua força no cenário estadual.
O acesso foi celebrado pelos torcedores, que lotaram a Arena da Fonte Luminosa para apoiar o time. Agora, a equipe se prepara para a final, onde terá a chance de conquistar o título e consolidar seu retorno ao topo do futebol paulista
