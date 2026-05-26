Ferrari Luce: A New Chapter in Electric Luxury

The Ferrari Luce is a significant departure from the traditional Ferrari brand, representing a conscious reinterpretation of the company's legacy in the electric luxury segment. It challenges the notion of an electric super sports car by offering a four-door, four-seat grand tourer with impressive performance and a luxurious interior.

Fica claro que a empresa não tentou reescrever a história. Tentou começar um novo capítulo, eletrificar não é atualizar. É reinterpretar. E isso exige mais do que engenharia.

Exige consciência de marca. Hoje, 25 de maio de 2026, marcas como a Ferrari não vendem automóveis. Vendem legado, e esse legado foi construído sobre V12s, Fórmula 1 e décadas de cultura analógica. O desafio da eletrificação, nesse segmento, não é técnico.

É puramente simbólico. A verdade é que a performance elétrica virou commodity: qualquer sedã de R$ 300 mil acelera de 0 a 100 em menos de 4 segundos hoje. O que ainda não se replica é a experiência: o peso das baterias compromete a dinâmica em situações exigentes, e o silêncio apaga a experiência sensorial que sempre definiu esses carros. Some a isso o fato de que um superesportivo é também uma declaração social.

Num mundo cada vez mais preditivo e silencioso, o barulho de um V12 passou a ser um gesto de autonomia quase rebelde. E há ainda a questão da atemporalidade. O consumidor de alto luxo não quer um gadget. Quer uma obra de arte.

Um motor a combustão de alta performance é visto como símbolo de uma era, algo que valoriza com o tempo. A tecnologia elétrica carrega a lógica oposta: ciclos rápidos, baterias que evoluem a cada dois anos, obsolescência quase programada. Minha conclusão, porém, não era pessimista: eu acreditava que a eletrificação poderia ser compatível com o superluxo, desde que tratada como reinterpretação consciente de legado e não como mera substituição mecânica. Surpreendentemente a Ferrari Luce não é um superesportivo elétrico.

É um sedã de quatro portas, quatro lugares, com 2.300 kg e velocidade máxima de 210 km/h. Esse dado, isolado, diz muito. Uma Ferrari com velocidade máxima de 210 km/h não é uma Ferrari de pista. É uma Ferrari de estrada: provavelmente a mais confortável, a mais tecnológica e, ao mesmo tempo, a mais polêmica que Maranello já produziu.

A potência é impressionante: 1.129 cv distribuídos por quatro motores elétricos, um em cada roda. O 0 a 100 km/h em 2,5 segundos coloca a Luce no território dos mais rápidos do mundo. Mas a velocidade máxima entrega o verdadeiro limite: o peso. E isso, exatamente como eu argumentei, é ainda um desafio físico incontornável da arquitetura elétrica.

Há outros gestos que demonstram consciência de marca. O interior, desenvolvido em parceria com a LoveFrom de Jony Ive, evitou a tentação das telas das marcas chinesas: apostou em botões físicos, chaves e um volante que homenageia o Nardi dos anos 1950. A Ferrari buscou no heritage analógico a âncora para se projetar no seu futuro elétrico.

O processo de revelação em si também foi calculado e pensado como narrativa: três etapas ao longo de meses: arquitetura técnica em outubro de 2025, interior em fevereiro de 2026, e hoje o exterior completo em Roma. Narrativa, no superluxo, é estratégica. A reação do público confirmou meu argumento sobre capital simbólico. Quando o interior foi revelado em fevereiro, a repercussão entre fãs foi majoritariamente negativa.

As críticas não eram sobre potência ou autonomia, mas sobre emoção. Sobre a ausência do som. Sobre a aparente simplicidade de um habitáculo que alguns compararam a carros bem mais simples. Isso é exatamente o que eu tentei descrever: o consumidor de superesportivos não compra especificação.

Compra repertório emocional. A própria Ferrari parece consciente disso. O CEO Benedetto Vigna foi categórico: 'Esta é uma adição ao lineup, não uma transição.

' A marca confirmou que, até 2030, a estratégia prevê 40% de carros a combustão, 40% híbridos e apenas 20% elétricos. Ou seja: a Luce não aposenta o V12. Ela abre uma nova porta. Confesso que quando vi o carro hoje fiquei bastante atônito.

A Ferrari não fez um superesportivo elétrico com DNA de Maranello. Fez algo diferente: um grand tourer elétrico de altíssimo luxo, mais próximo de um Purosangue do que de um SF90. Ao criar a Luce como uma categoria própria, a Ferrari evita que ela seja comparada diretamente ao V12 ou ao V8. Não é uma Ferrari elétrica que 'não soa como Ferrari'.

É simplesmente uma Ferrari Luce. E há ainda um detalhe super interessante: a Ferrari recorreu à NASA para calibrar a aceleração de 1.113 cv de forma que o cérebro humano consiga processar sem desorientação. A marca não precisava apenas construir um carro rápido. Precisava construir um carro que pudesse ser vivido como um Ferrari.

Mas a questão mais profunda que fico me perguntando é: a Luce conseguirá, ao longo do tempo, construir um capital de marca próprio? É claro para mim que a Ferrari não tentou reescrever a história. Tentou começar um novo capítulo





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