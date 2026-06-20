Fernando Schüler: Estado de Direito distingue democracias liberais de regimes que cedem a pressões políticas

Cientista político do Insper analisa críticas ao Judiciário brasileiro e alerta para o uso frequente do argumento da 'emergência' para relativizar garantias constitucionais, o que pode minar a democracia liberal.
Em meio a criticas internacionais ao Judiciário brasileiro, o cientista político Fernando Schüler , professor do Insper , destacou a importância de preservar as regras do Estado de Direito como elemento diferenciador das democracias liberais.
Ele mencionou a tradição constitucional dos Estados Unidos, com a Primeira Emenda e a jurisprudência que protege a liberdade de expressão. Para Schüler, sociedades abertas devem conviver com discursos duros, ofensivos ou desagradáveis, pois a liberdade de expressão inclui a possibilidade de crítica às autoridades. Ressaltou que deixar os direitos fundamentais ao sabor da política significa perder a própria regra do jogo.
O professor identificou um padrão histórico no Brasil: tanto setores da direita quanto da esquerda já usaram o argumento de que há uma emergência ou estado de exceção para justificar a relativização de normas democráticas. Em 2022, houve pedidos de intervenção militar (direita), e setores da esquerda defenderam censura prévia, mudanças no princípio do juiz natural e relativização da imunidade parlamentar.
Schüler alertou que a constante flexibilização de garantias constitucionais, seja por interpretações judiciais ou decisões políticas, pode comprometer a essência da democracia liberal. As regras, segundo ele, foram feitas para resistir a pressões, mudanças de contexto e oscilações políticas. Concluiu que o país precisa refletir sobre o risco de abandonar o Estado de Direito em nome de supostas emergências, pois isso destruiria a democracia liberal
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