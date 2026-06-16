Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário, recebe prêmio Executivo de Valor 2025

Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário, foi homenageado na 26ª edição do prêmio Executivo de Valor, na categoria de Indústria farmacêutica e de cosméticos e beleza. O executivo dedicou o prêmio a colaboradores, franqueados e familiares, destacando a trajetória da empresa como maior ecossistema de beleza do Brasil.

O Grupo Boticário , um dos maiores conglomerados de beleza do Brasil, viu seu CEO, Fernando Modé , ser reconhecido na 26ª edição do prêmio Executivo de Valor, na categoria Indústria farmacêutica e de cosméticos e beleza.

A cerimônia de premiação ocorreu hoje e homenageou 26 líderes de diferentes setores da economia, além de quatro categorias especiais. Modé dedicou a conquista aos mais de 20 mil colaboradores diretos, franqueados e varejistas parceiros da companhia, bem como à sua esposa, a qual descreveu como pilar fundamental em sua trajetória pessoal e profissional, e às suas filhas.

Em seu discurso de agradecimento, ele destacou a transformação do negócio, que começou como uma perfumaria brasileira e se evoluiu para se tornar o maior ecossistema de beleza do país. Com uma carreira de 26 anos no grupo, onde ingressou como gerente jurídico, Modé assumiu a posição de CEO há cinco anos, após passar pelas funções de diretor financeiro (CFO) e vice-presidente corporativo.

Sob sua liderança, acorporação atingiu um faturamento de R$ 38,1 bilhões em 2025 e mantém um compromisso com a inovação e a sustentabilidade, áreas nas quais o executivo atua como conselheiro da Fundação Grupo Boticário. Entre os muitos desafios enfrentados, Modé considera que o maior foi suceder os sócios fundadores como CEO, um papel inédito na história da empresa.

Ele se define como um generalista e orquestrador, cuja principal missão é conectar diferentes pontos e equilibrar a inovação com o legado de sucesso consolidado. O prêmio Executivo de Valor, promovido pelo jornal Valor Econômico, reconhece anualmente lideranças que se destacam em suas áreas, e a edição deste ano contemplou profissionais em 22 setores da economia.

A cerimônia também contou com a presença de outros executivos notáveis, como o presidente da Solvay para a América Latina, que destacou a importância do trabalho em equipe, e André Farber, da Riachuelo, que abordou temas como brasilidade e sustentabilidade. Outros premiados incluíram o CEO da JHSF, que falou sobre a racionalidade nas decisões, e o diretor-presidente da Auren Energia, que prepara a empresa para a abertura total do mercado livre de energia a partir de novembro de 2028





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