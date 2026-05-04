Fernando Diniz estreia com derrota no Corinthians e time permanece na zona de rebaixamento

O Corinthians, sob o comando de Fernando Diniz, perdeu para o Mirassol por 2 a 1 na 14ª rodada do Brasileirão e continua na zona de rebaixamento. O Mirassol dominou o jogo e abriu vantagem no primeiro tempo, enquanto o Timão só marcou no segundo. Ambos os times jogam na Libertadores no meio da semana.

Fernando Diniz estreou com derrota no comando do Corinthians na noite deste domingo (3), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro . O Mirassol demonstrou superioridade durante todo o confronto e venceu o Timão por 2 a 1, no Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião.

Os gols do Leão foram marcados por Carlos Eduardo, em pênalti, e Edson Carioca, ambos na primeira etapa. Dieguinho, aos 34 minutos do segundo tempo, fez o tento do Corinthians. Vale lembrar que o time alvinegro não sofria gols há sete jogos, desde que Fernando Diniz assumiu o cargo, com um retrospecto de cinco vitórias e dois empates até então. Após a derrota, as duas equipes permanecem na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Com a vitória, o Mirassol chegou aos 12 pontos e ocupa a 18ª posição. Já o Corinthians, que perdeu uma colocação, termina a rodada na 17ª colocação, com apenas 15 pontos. No primeiro tempo, o Mirassol dominou completamente o jogo, aproveitando um Corinthians desligado para abrir vantagem no placar.

Aos 12 minutos, um lance polêmico poderia ter mudado o rumo da partida: Edson Carioca cometeu falta em Matheus Pereira e foi expulso, mas o cartão vermelho foi retirado após análise do VAR. Aos 22 minutos, Carlos Eduardo invadiu a área, fez uma bela jogada individual e caiu após contato com Matheus Bidu. O árbitro Matheus Candançan marcou pênalti, e o camisa 96 deslocou Hugo Souza para abrir o placar.

Dez minutos depois, Edson Carioca ampliou a vantagem do Mirassol, recebendo um cruzamento de Carlos Eduardo e vencendo a zaga alvinegra de cabeça. O lance também gerou polêmica devido a uma falta não marcada de Shaylon em Rodrigo Garro. O Corinthians tentou reagir ainda no primeiro tempo e até marcou um gol, mas o tento de Breno Bidon foi anulado por impedimento de Yuri Alberto.

Na segunda etapa, o jogo foi pouco emocionante, com o Mirassol controlando bem a partida enquanto o Corinthians buscava o primeiro gol. O time de Rafael Guanaes trocou passes e administrou o tempo, limitando as chances do Timão, que chegou apenas com algumas escapadas de Yuri Alberto, que foi contido pelo goleiro Walter. Em um jogo sonolento e sem grandes oportunidades, o Corinthians conseguiu reduzir o placar aos 34 minutos do segundo tempo.

Dieguinho recebeu a bola no meio, bateu de longe e a trajetória desviou no zagueiro João Victor, entrando no gol para o primeiro tento do Timão. Ambos os times voltam a campo no meio da semana para a quarta rodada da Copa Libertadores. Na quinta-feira (7), o Mirassol recebe a LDU no Maião em uma partida decisiva para as oitavas de final. Já o Corinthians, um dia antes, na quarta-feira (6), viaja a Bogotá para enfrentar o Santa Fe.

Caso vença, o Timão garante a classificação com duas rodadas de antecedência





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