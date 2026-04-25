Fernanda Lima Revive Carreira de Modelo e Reflete Sobre Maternidade e Envelhecimento

Apresentadora e modelo Fernanda Lima compartilha fotos de ensaio de lingerie e fala sobre a importância de se cuidar e aproveitar cada fase da vida. Outras notícias incluem esportes, educação, clima, mudanças em sistemas de pagamento e casos judiciais.

Fernanda Lima , uma figura multifacetada no cenário artístico brasileiro, revisitou suas raízes como modelo em um recente ensaio de lingerie, compartilhando imagens que celebram o autocuidado e a aceitação do corpo.

A atriz e apresentadora, que iniciou sua carreira internacional como modelo, nunca abandonou completamente essa vertente, intercalando trabalhos na passarela com sua consolidada carreira na televisão. A legenda 'Prazer de se cuidar' acompanha as fotos, transmitindo uma mensagem de empoderamento e bem-estar. Fernanda Lima personifica a mulher moderna, equilibrando os papéis de modelo, apresentadora, influenciadora digital e mãe de três filhos – Maria Manoela e os gêmeos João e Francisco.

Em entrevistas recentes, Fernanda tem se dedicado a compartilhar suas reflexões sobre maternidade e o processo de envelhecimento. Ela aborda a naturalidade das mudanças corporais, o surgimento de rugas e a crescente preocupação com a saúde, mas enfatiza a importância de aproveitar cada fase da vida com maturidade e respeito próprio. Em declaração à 'Vogue Brasil', ela expressou: 'Ninguém pode dizer que envelhecer é fácil: ver seu corpo mudar, as rugas surgirem, a preocupação com a saúde aumentar.

Mas cada fase tem a sua maneira de ser aproveitada. Estou mais madura, respeitosa comigo mesma e com tesão por viver, pelo que eu faço e pelas pessoas ao meu redor'. Essa perspectiva reflete uma postura positiva em relação à idade e à beleza, inspirando outras mulheres a abraçarem suas próprias jornadas.

A vida pessoal de Fernanda também tem sido alvo de atenção, com notícias sobre a mudança de sua ex-parceira, a modelo e influenciadora digital, para uma mansão luxuosa em Minas Gerais, localizada próxima à residência do jogador de futebol Hulk. Essa movimentação gerou curiosidade e especulações na mídia, mas Fernanda mantém o foco em sua carreira e em sua família. Além das notícias sobre Fernanda Lima, o cenário informativo atual apresenta uma diversidade de temas.

No mundo esportivo, a disputa entre Bahia e Santos acende o debate sobre quem tem mais chances de marcar gols, destacando os artilheiros do Brasileirão. A educação também ganha destaque com a abertura de inscrições para uma seleção que abrange níveis médio, técnico e superior, com provas agendadas para agosto. O clima no Rio de Janeiro promete ser de calor e com mar semelhante ao caribenho, atraindo turistas e moradores para as praias.

Uma mudança significativa no sistema de pagamento de estacionamento rotativo em vagas públicas será implementada em agosto, utilizando o aplicativo Jaé, eliminando o pagamento em dinheiro. Um caso judicial inusitado envolve um doador de sêmen que alega ter gerado 180 filhos e perdeu uma batalha para ser reconhecido como pai de uma criança, sendo descrito por juízes como alguém sem empatia.

As inscrições para modalidades esportivas coletivas costumam esgotar rapidamente, e este ano o calendário sofreu ajustes devido à Copa do Mundo. Por fim, a apresentadora Mari Fernandez compartilhou um momento especial ao levar sua esposa grávida ao palco do programa 'Em família com Eliana', celebrando a chegada de um novo membro à família. Essa variedade de notícias demonstra a amplitude dos acontecimentos que moldam o cotidiano brasileiro





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