Feriados de 2024: quantos restam e como planejar folgas prolongadas

Com o recesso de Corpus Christi, muitos brasileiros já se perguntam sobre os próximos feriados. O calendário nacional ainda tem seis datas pela frente, sendo que cinco podem ser prolongadas com planejamento. Confira as datas e como aproveitar melhor os dias de descanso.

O recesso de Corpus Christi, que garantiu um merecido descanso para milhões de trabalhadores brasileiros, deixou uma dúvida comum na manhã desta segunda-feira (8): afinal, quando será o próximo feriado nacional?

Diante de um calendário repleto de datas comemorativas, muitos já começam a planejar os próximos períodos de pausa. Neste ano de 2024, restam apenas seis feriados oficiais em todo o território nacional, sendo que cinco deles podem ser estrategicamente estendidos, criando verdadeiros 'pontos' prolongados que garantem mais dias de descanso contínuo. Para quem trabalha durante a semana e tem o fim de semana livre, a configuração dessas datas é crucial para organizar viagens, descanso ou até mesmo equilibrar a rotina





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