Feriado de Tiradentes: 84 mortes e mais de mil feridos nas estradas federais

Balanço parcial da PRF revela alto número de mortes e feridos durante o feriado de Tiradentes, com 1.022 sinistros registrados em todo o país. Fiscalização intensificada identificou milhares de infrações.

O feriado prolongado de Tiradentes , tradicionalmente um período de grande movimentação nas rodovias federais brasileiras, encerrou-se com um saldo preocupante de 84 mortes e 1.167 pessoas feridas, conforme dados preliminares divulgados pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) nesta quarta-feira, 22 de abril.

O balanço abrange os cinco dias do feriado, de sexta-feira, 17 de abril, a terça-feira, 21 de abril, e revela um total de 1.022 sinistros de trânsito registrados em todo o país. A PRF intensificou a fiscalização em trechos críticos das rodovias, buscando coibir infrações e reduzir o número de acidentes, mas os números demonstram que, apesar dos esforços, a imprudência e o desrespeito às leis de trânsito ainda são fatores determinantes para o alto índice de fatalidades e ferimentos.

A análise detalhada dos dados aponta que 14 das 84 mortes ocorreram em apenas dois acidentes particularmente graves, evidenciando a violência de algumas colisões e a necessidade de medidas mais eficazes para prevenir tragédias semelhantes. A segurança nas estradas continua sendo um desafio constante, exigindo a colaboração de todos os usuários das vias, desde os motoristas e passageiros até os órgãos responsáveis pela fiscalização e manutenção das rodovias.

A conscientização sobre os riscos do trânsito e a adoção de comportamentos responsáveis são fundamentais para garantir a segurança de todos. Dois acidentes em específico chamaram a atenção pela gravidade e pelo número de vítimas. O primeiro ocorreu na cidade de Formosa, no estado de Goiás, na BR-020. Uma colisão frontal entre uma van e um caminhão resultou na morte de oito pessoas, e diversos feridos foram encaminhados para hospitais da região para receber atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PRF, mas a colisão frontal sugere a possibilidade de invasão de pista ou falha mecânica em um dos veículos. O segundo acidente grave aconteceu na cidade mineira de Salinas, na BR-251. Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou seis pessoas mortas, aumentando ainda mais o número de vítimas fatais do feriado.

A PRF também está investigando as causas desse acidente, buscando determinar se houve imprudência, excesso de velocidade ou outras infrações que contribuíram para a tragédia. Esses dois acidentes, em particular, ilustram a fragilidade da vida humana no trânsito e a importância de se adotar medidas preventivas para evitar que situações semelhantes se repitam.

A PRF reforça a importância de que os motoristas respeitem os limites de velocidade, mantenham distância segura dos outros veículos, não dirijam sob o efeito de álcool ou drogas e utilizem sempre o cinto de segurança, tanto no banco dianteiro quanto no banco traseiro. Durante o feriado, as equipes da PRF realizaram um intenso trabalho de fiscalização, com foco nos trechos mais críticos das rodovias federais, onde o histórico de acidentes é maior.

A fiscalização se concentrou na identificação e punição de infrações que contribuem para o aumento do risco de acidentes, como ultrapassagens irregulares, falta ou mau uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças (cadeirinhas), e excesso de velocidade. Os resultados da fiscalização revelaram que as ultrapassagens irregulares foram a infração mais cometida, com um total de 5.320 autuações. Em seguida, a falta ou mau uso do cinto de segurança e das cadeirinhas somaram 4.342 infrações.

A fiscalização com radares portáteis identificou 28.373 veículos acima do limite de velocidade estabelecido para as rodovias, demonstrando que muitos motoristas ainda não respeitam os limites de velocidade e colocam em risco a própria vida e a vida de outros usuários das vias. Além disso, foram registradas 1.183 infrações relacionadas ao consumo de álcool, incluindo casos de recusa ao teste do bafômetro e constatação de embriaguez.

A PRF alerta que dirigir sob o efeito de álcool é uma das principais causas de acidentes de trânsito e que a punição para essa infração é severa, incluindo multa, suspensão do direito de dirigir e, em casos mais graves, prisão. A PRF continuará intensificando a fiscalização nas rodovias federais, buscando garantir a segurança de todos os usuários das vias e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito





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