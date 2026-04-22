Head Topics

Feriado de Tiradentes: 84 mortes e mais de mil feridos nas estradas federais

Brasil News

Feriado de Tiradentes: 84 mortes e mais de mil feridos nas estradas federais
Segurança PúblicaTrânsitoTiradentes
📆4/22/2026 4:15 PM
📰jornalodia
202 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 119% · Publisher: 78%

Balanço parcial da PRF revela alto número de mortes e feridos durante o feriado de Tiradentes, com 1.022 sinistros registrados em todo o país. Fiscalização intensificada identificou milhares de infrações.

O feriado prolongado de Tiradentes , tradicionalmente um período de grande movimentação nas rodovias federais brasileiras, encerrou-se com um saldo preocupante de 84 mortes e 1.167 pessoas feridas, conforme dados preliminares divulgados pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) nesta quarta-feira, 22 de abril.

O balanço abrange os cinco dias do feriado, de sexta-feira, 17 de abril, a terça-feira, 21 de abril, e revela um total de 1.022 sinistros de trânsito registrados em todo o país. A PRF intensificou a fiscalização em trechos críticos das rodovias, buscando coibir infrações e reduzir o número de acidentes, mas os números demonstram que, apesar dos esforços, a imprudência e o desrespeito às leis de trânsito ainda são fatores determinantes para o alto índice de fatalidades e ferimentos.

A análise detalhada dos dados aponta que 14 das 84 mortes ocorreram em apenas dois acidentes particularmente graves, evidenciando a violência de algumas colisões e a necessidade de medidas mais eficazes para prevenir tragédias semelhantes. A segurança nas estradas continua sendo um desafio constante, exigindo a colaboração de todos os usuários das vias, desde os motoristas e passageiros até os órgãos responsáveis pela fiscalização e manutenção das rodovias.

A conscientização sobre os riscos do trânsito e a adoção de comportamentos responsáveis são fundamentais para garantir a segurança de todos. Dois acidentes em específico chamaram a atenção pela gravidade e pelo número de vítimas. O primeiro ocorreu na cidade de Formosa, no estado de Goiás, na BR-020. Uma colisão frontal entre uma van e um caminhão resultou na morte de oito pessoas, e diversos feridos foram encaminhados para hospitais da região para receber atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PRF, mas a colisão frontal sugere a possibilidade de invasão de pista ou falha mecânica em um dos veículos. O segundo acidente grave aconteceu na cidade mineira de Salinas, na BR-251. Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou seis pessoas mortas, aumentando ainda mais o número de vítimas fatais do feriado.

A PRF também está investigando as causas desse acidente, buscando determinar se houve imprudência, excesso de velocidade ou outras infrações que contribuíram para a tragédia. Esses dois acidentes, em particular, ilustram a fragilidade da vida humana no trânsito e a importância de se adotar medidas preventivas para evitar que situações semelhantes se repitam.

A PRF reforça a importância de que os motoristas respeitem os limites de velocidade, mantenham distância segura dos outros veículos, não dirijam sob o efeito de álcool ou drogas e utilizem sempre o cinto de segurança, tanto no banco dianteiro quanto no banco traseiro. Durante o feriado, as equipes da PRF realizaram um intenso trabalho de fiscalização, com foco nos trechos mais críticos das rodovias federais, onde o histórico de acidentes é maior.

A fiscalização se concentrou na identificação e punição de infrações que contribuem para o aumento do risco de acidentes, como ultrapassagens irregulares, falta ou mau uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças (cadeirinhas), e excesso de velocidade. Os resultados da fiscalização revelaram que as ultrapassagens irregulares foram a infração mais cometida, com um total de 5.320 autuações. Em seguida, a falta ou mau uso do cinto de segurança e das cadeirinhas somaram 4.342 infrações.

A fiscalização com radares portáteis identificou 28.373 veículos acima do limite de velocidade estabelecido para as rodovias, demonstrando que muitos motoristas ainda não respeitam os limites de velocidade e colocam em risco a própria vida e a vida de outros usuários das vias. Além disso, foram registradas 1.183 infrações relacionadas ao consumo de álcool, incluindo casos de recusa ao teste do bafômetro e constatação de embriaguez.

A PRF alerta que dirigir sob o efeito de álcool é uma das principais causas de acidentes de trânsito e que a punição para essa infração é severa, incluindo multa, suspensão do direito de dirigir e, em casos mais graves, prisão. A PRF continuará intensificando a fiscalização nas rodovias federais, buscando garantir a segurança de todos os usuários das vias e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Segurança Pública Trânsito Tiradentes PRF Acidentes Rodovias Federais Mortes Feridos Fiscalização Trânsito

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inmet emite alerta vermelho para feriado de Tiradentes com calor extremo e tempestadesInmet emite alerta vermelho para feriado de Tiradentes com calor extremo e tempestadesO Inmet alerta para condições climáticas extremas durante o feriado de Tiradentes, incluindo ondas de calor severas no Centro-Sul e tempestades com granizo no Rio Grande do Sul, além de chuvas intensas no Norte e Nordeste.
Read more »

Palácio Tiradentes promove visita com apresentação teatral no feriadoPalácio Tiradentes promove visita com apresentação teatral no feriadoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

Feriado de Tiradentes: veja o que abre e fecha em SP nesta terça-feira (21)Feriado de Tiradentes: veja o que abre e fecha em SP nesta terça-feira (21)O fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

21 de abril: quem foi Tiradentes e por que o dia é feriado no Brasil21 de abril: quem foi Tiradentes e por que o dia é feriado no BrasilPor que 21 de abril é feriado? Entenda a história de Tiradentes e as curiosidades por trás da data que virou símbolo no Brasil.
Read more »

Brasil se prepara para nova onda de calor no feriado de TiradentesBrasil se prepara para nova onda de calor no feriado de TiradentesO Brasil enfrentará uma nova onda de calor com temperaturas acima da média em diversas regiões, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, durante o feriado de Tiradentes. A previsão é de calor intenso e baixa umidade em várias áreas do país.
Read more »

Feriado de Tiradentes registra 14 mortes em acidentes nas rodovias de MG e GOFeriado de Tiradentes registra 14 mortes em acidentes nas rodovias de MG e GOAcidentes graves marcaram o feriado de Tiradentes em Minas Gerais e Goiás, com 14 mortes no total. Uma colisão em Salinas (MG) resultou na morte de seis membros da mesma família, enquanto um acidente em Formosa (GO) causou a morte de oito pessoas, incluindo cinco de uma única família. As causas estão sendo investigadas.
Read more »



Render Time: 2026-04-24 17:49:36