Feriado de Corpus Christi é marcado por veto europeu à carne, Marcha para Jesus e baixa na Seleção

O feriado prolongado de Corpus Christi trouxe acontecimentos importantes como a oficialização da União Europeia em vetar a carne brasileira, a Marcha para Jesus com presença política, a classificação do PCC e CV como terroristas pelos EUA, a proposta de paz de Zelenski, e a lesão de Wesley na Seleção Brasileira.

O feriado prolongado de Corpus Christi , que marcou o último período de descanso do primeiro semestre, foi repleto de acontecimentos de grande relevância para o Brasil e o mundo.

Entre os destaques, a União Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar carne bovina, de aves e outros produtos de origem animal para o bloco, medida que entra em vigor em setembro e gera preocupação no agronegócio brasileiro. No campo político, a Marcha para Jesus em São Paulo reuniu milhares de fiéis e serviu de palco para manifestações de pré-candidatos, como o senador Flávio Bolsonaro, que discursou sobre uma guerra espiritual e criticou indiretamente o governo federal, enquanto o advogado-geral da União, Jorge Messias, representou o governo em tom de união.

Ainda na política externa, os Estados Unidos oficializaram a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, ampliando as ferramentas de investigação e sanções contra essas facções criminosas. No cenário internacional, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, propôs uma reunião direta com a Rússia em território neutro, como Suíça ou Turquia, para negociar o fim da guerra, que já dura mais de quatro anos.

A proposta inclui troca de prisioneiros e suspensão de combates durante as conversas, mas o Kremlin ainda não respondeu oficialmente. No Brasil, a Seleção Brasileira de Futebol venceu seu último amistoso antes da Copa do Mundo, mas sofreu a baixa de Wesley por lesão, o que gerou comoção entre os torcedores.

Além disso, o tenista Guto Miguel conquistou um título inédito em Roland Garros, e Kimi Antonelli dominou o GP de Mônaco na Fórmula 1. Em São Paulo, a Parada do Orgulho LGBT+ foi realizada com grande participação popular, enquanto um tiroteio nos Estados Unidos deixou ao menos 12 feridos. A Marcha para Jesus também foi marcada pela presença do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes e do ministro do STF André Mendonça, além de Jorge Messias.

Flávio Bolsonaro usou o evento para projetar sua pré-candidatura presidencial, afirmando que o Brasil vive uma guerra espiritual e que o mal deixará o comando do país ainda este ano, em referência ao governo Lula. A falta de interação entre Flávio e Messias no trio elétrico foi notada, mas ambos minimizaram qualquer tensão.

A classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas pelos EUA gerou debate diplomático, já que o governo brasileiro não considera essas facções como terrorismo segundo a legislação nacional, mas sim como organizações criminosas voltadas ao lucro. Especialistas apontam que a medida amplia a cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas.

No âmbito econômico, a decisão da União Europeia de vetar a carne brasileira a partir de setembro afeta diretamente o agronegócio, que é um dos principais setores da economia nacional. A medida foi formalizada no Diário Oficial da União Europeia e inclui restrições a carnes bovina, de aves, peixes, mel e tripas. O governo brasileiro busca alternativas diplomáticas para reverter a decisão, que tem causado insatisfação entre produtores e exportadores.

Enquanto isso, no esporte, a lesão de Wesley é uma baixa significativa para a Seleção Brasileira, que se prepara para a Copa do Mundo. O título de Guto Miguel em Roland Garros foi celebrado como uma conquista histórica para o tênis nacional. Por fim, a Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo reforçou a luta por direitos e visibilidade, enquanto o tiroteio nos EUA chocou a opinião pública internacional.

Todos esses eventos, de naturezas distintas, marcaram um feriado de intensa atividade política, social e econômica





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corpus Christi União Europeia Carne Brasileira Marcha Para Jesus PCC E Comando Vermelho

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abrasel: Comércio deve faturar 15% mais com feriado prolongadoAssociação Brasileira de Bares e Restaurantes indica que Corpus Christi, Marcha para Jesus e Parada do Orgulho LGBT+ impulsionam vendas em São Paulo

Read more »

Companhia de Limpeza de Niterói realiza operação especial no feriado de Corpus Christi | NiteróiEm menos de 2 horas, mais de 25 toneladas de resíduos foram retirados da Av. Amaral Peixoto

Read more »

Papa Leão XIV celebra missa para mais de 1,2 milhão de pessoas em MadriPapa Leão XIV celebra missa em Madri com mais de 1,2 milhão de fiéis, pede renovação da fé católica na Espanha e destaca a importância da religiosidade viva. Visita de sete dias ocorre em país onde praticantes caíram para 56,1% desde os anos 1970. Procissão de Corpus Christi com 30.000 cravos.

Read more »

Papa Leão XIV reúne 1,2 milhão de pessoas em procissão de Corpus Christi em MadriPontífice percorreu as ruas da capital espanhola atrás do Santíssimo Sacramento em celebração marcada por tradição, flores e multidão de fiéis

Read more »