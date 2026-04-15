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Feriado: Confira os preços e destinos mais procurados na rodoviária

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Feriado: Confira os preços e destinos mais procurados na rodoviária
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📆4/15/2026 8:14 AM
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Com o feriado de Tiradentes e o Dia de São Jorge se aproximando, a Rodoviária do Rio espera um grande fluxo de passageiros. Descubra os destinos mais procurados e os preços das passagens.

Com a proximidade do feriado de Tiradentes e do Dia de São Jorge, muitos brasileiros aproveitam os dias de folga para viajar e desfrutar de momentos de lazer. O feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, caindo em uma terça-feira, proporciona uma oportunidade para uma folga prolongada, especialmente no Rio de Janeiro, onde o Dia de São Jorge, em 23 de abril, estende o período de descanso. A expectativa é de um aumento significativo no fluxo de passageiros nas rodoviária s, com milhares de pessoas se preparando para explorar diversos destinos. A Rodoviária do Rio, um dos principais pontos de partida, estima que mais de 365 mil viajantes passem por suas instalações a partir da próxima sexta-feira, dia 17, indicando um pico de movimentação no início do feriado. As empresas de transporte rodoviário preparam-se para atender à alta demanda, disponibilizando milhares de ônibus e veículos extras para garantir o transporte dos passageiros.

Os destinos mais procurados para este feriado incluem regiões populares como a Costa do Sol, a Costa Verde e a Serra Fluminense, no interior do estado do Rio de Janeiro, além de cidades de São Paulo e Minas Gerais. A busca por passagens já se intensifica, com muitos viajantes procurando garantir seus lugares para desfrutar das festividades e do descanso. As empresas de transporte oferecem diversas opções de passagens, com preços que variam dependendo do destino, da companhia e da classe do ônibus. Para auxiliar os viajantes, foram realizadas simulações de preços para os destinos mais procurados, permitindo que os interessados planejem suas viagens e comparem as opções disponíveis. As viações também divulgam promoções e descontos em seus sites e aplicativos, incentivando a compra antecipada e oferecendo oportunidades de economia. A Rodoviária do Rio e as empresas de transporte utilizam as redes sociais para divulgar informações sobre horários, destinos e promoções, mantendo os passageiros informados sobre as opções de viagem.

É fundamental que os viajantes se programem com antecedência, pesquisando os preços e horários das passagens, a fim de evitar contratempos e garantir uma viagem tranquila e agradável. A compra antecipada é recomendada, pois pode garantir melhores preços e disponibilidade de lugares, especialmente nos destinos mais concorridos. Além disso, é importante estar atento às condições das rodovias e aos possíveis atrasos, devido ao aumento do fluxo de veículos durante o feriado. As empresas de transporte rodoviário e as autoridades de trânsito se preparam para o feriado, com o objetivo de garantir a segurança e o conforto dos passageiros. Os viajantes podem buscar informações e dicas úteis nos sites e aplicativos das empresas de transporte, além de verificar as condições de trânsito em tempo real. A combinação entre planejamento, pesquisa e atenção às informações pode garantir uma experiência de viagem positiva e inesquecível para todos os passageiros que aproveitam o feriado para explorar novos destinos e desfrutar de momentos de lazer.

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